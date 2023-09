Patonajem na całego? Wynajmujący podzielił mieszkanie na... 25 pokoi

Patodeweloperka zagościła w Polsce na dobre. 15-metrowe "apartamenty" nikogo już nie dziwią. Zaskoczyć jednak może mieszkanie... z 25 pokojami na wynajem. Taki rodzynek znajdziemy we Wrocławiu.

fot. Gowork.pl / / Gowork.pl

Przeglądając najpopularniejsze portale ogłoszeniowe w poszukiwaniu pokoju lub mieszkania do wynajęcia, od wielu już lat możemy spotkać kawalerki o powierzchni poniżej 15 m kw., czy też pokoje z metrażem mniejszym niż 6 m kw.

Hitem internetu w ostatnich dniach stało się pewne wrocławskie mieszkanie składające się z aż... 25 pokoi. Rzut mieszkania w sieci udostępnił m.in. aktywista Jan Śpiewak w swoim wpisie na Twitterze.

Chów klatkowy Polaka.



Mieszkanie przerobione na 25 (!) pokoi o wielkości 3 mkw za jedyne 1400 zł/msc. Nieopodatkowane patorentierstwo się szerzy bezkarnie, kosztem innych mieszkańców i Polaków.



Kto zrobi z tym wreszcie porządek? pic.twitter.com/XFxoCb3i5t — Jan Śpiewak (@JanSpiewak) September 16, 2023

25 pokoi i raptem 4 łazienki

Pokoje nieco różnią się metrażem - najmniejszy pokój ma 6 m kw., jedna trzecia ma powyżej 10 m kw., zaś reszta po 8-9 m kw. Wedle opisu, który był zamieszczony w ogłoszeniu, w siedmiometrowym lokum zmieściły się: biurko, krzesło, tapczan, półki na książki oraz szafa.

Wymieniono co prawda pozostałe elementy wyposażenia, takie jak pralka, lodówka, płyty indukcyjne czy kuchenki mikrofalowe, ale są one na wyposażeniu całego mieszkania. Na łącznie 25 pokoi (23 jednoosobowe oraz 2 dwuosobowe) przypadają 2 kuchnie i... 4 łazienki.

Pewnym argumentem za wysoką ceną za wynajem może być fakt, że budynek znajduje się w samym centrum Wrocławia. Wychodząc z budynku, znajdziemy się na wrocławskim rynku. Cena za miesięczny wynajem pokoju jest zróżnicowana i zależna od jego metrażu - i tak:

za pokój o powierzchni 8,80 m kw. należy zapłacić 1 020 złotych,

za pokój o powierzchni 9,00 m kw. należy zapłacić 1 050 złotych,

za miejsce w dwuosobowym pokoju o powierzchni 12,5 m kw. należy zapłacić 700 złotych.

Do powyższych kwot trzeba jeszcze doliczyć 350 złotych ryczałtu opłaty za media. Po nagłośnieniu sprawy w mediach ogłoszenie zostało usunięte.

Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się też lokalny polityk Lewicy, Grzegorz Janoszka:

Pokoje mają 7 m², a na 27 osób przypadają 4 łazienki i 2 aneksy kuchenne. Po prawdzie nie jest to żadne "mieszkanie" i szczerze wątpię, żeby budynek spełniał wymogi dla obiektów przeznaczonych do zamieszkania zbiorowego.

Spółka broni się - porównujemy ofertę do akademika

- My porównujemy naszą ofertę do akademika. I taki jest nasz typ najemcy, studenci, którzy u nas mają możliwość zamieszkania w pokoju o powierzchni, przyjmijmy już 7 mkw, ale mają go na wyłączność. W akademiku są oczywiście większe pokoje, ale często dwuosobowe i ostatecznie na tego studenta przypada taki sam metraż. Nasza oferta to także większy standard samego pokoju i części wspólnych niż w domach studenckich. U nas są one w pełni wyposażone, funkcjonalne, estetyczne i nie jest to przysłowiowa „komuna” - tłumaczył Gazecie Wrocławskiej Maciej Gołębiowski z firmy Ad Libertatem Sp. z o.o., do której należy lokal.

Patonajem a obecne przepisy

Obecne przepisy nie regulują minimalnej powierzchni pokoi, a jedynie całego mieszkania. Mieszkanie powinno mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 m kw. - wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dla porównania, nieco z przymrużeniem oka: w ramach tzw. "piątki dla zwierząt" proponowano natomiast, aby minimalna powierzchnia kojca dla zwierząt do 50 centymetrów wysokości w kłębie wynosiła 9 m kw. Z kolei Kodeks Karny Wykonawczy określa przepisy dotyczące więźniów: "powierzchnia w celi mieszkalnej, przypadającej na skazanego, wynosi nie mniej niż 3 m kw.".

- Sprawę 25 pokoi we Wrocławiu znam z doniesień medialnych. Nie był u nas przypadek tego lokalu rozpoznawany, dlatego nie mogę powiedzieć, że doszło czy nie doszło do nieprawidłowości, czy naruszenia przepisów. Sprawa jest sensacyjna, to prawda, ale w pełni legalna, bo nie jest wymagane pozwolenie na przebudowę mieszkania czy lokalu. Nie ma przepisów, które by tego zabraniały – powiedział Gazecie Wrocławskiej Przemysław Sanocki, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dla miasta Wrocław.

JM