Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG odbędzie się 25-26 października 2023 r.

W dniach 25-26 października br. w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się XI edycja Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Bankier.pl jest jednym z patronów medialnych.

Podczas spotkania działów finansowych poruszone zostaną tematy dotyczące: geopolitycznych uwarunkowań prowadzenia biznesu, uwarunkowań makroekonomicznych, perspektyw rozwoju rynku kapitałowego, giełdy jako źródła finansowania rozwoju, nadchodzących zmian regulacyjnych, wymogów i konsekwencji raportowania, korzyści z raportowania, znaczenia identyfikacji łańcucha wartości, przygotowania spółki do raportowania zgodnie z CSRD, przygotowania do audytu, zarządzania ryzykiem podatkowym w spółce giełdowej, odpowiedzialności władz spółki w obszarze podatkowym, możliwości minimalizacji i transferu ryzyka, wsparcia IT przy podejmowaniu decyzji biznesowych oraz budowania przyjaznych raportów finansowych.

Pierwszy dzień Kongresu wypełnią trzy bloki dyskusyjne, podzielone na kilka mniejszych rozmów eksperckich. Na początek słuchacze dowiedzą się o geopolitycznych uwarunkowaniach prowadzenia biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do surowców, swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz sytuacji politycznej w kraju i jej wpływu na współpracę zagraniczną.

Druga dyskusja będzie dotyczyć uwarunkowań makroekonomicznych. Eksperci opowiedzą o najnowszych odczytach danych, możliwych kierunkach zmian oraz o czynnikach wpływających na przyszłą sytuację.

Kolejna debata zostanie poświęcona perspektywom rozwoju rynku kapitałowego. Słuchacze poznają trendy globalne, wpływ czynników makroekonomicznych oraz planowane zmiany regulacyjne.

Aby sprostać międzynarodowej konkurencji należy budować skalę rynku lokalnego, stale wzbogacać i doskonalić oferowane usługi, stymulować rozwój polskich inwestorów instytucjonalnych oraz wzrost zamożności i zainteresowania rynkiem ze strony polskich inwestorów indywidualnych. Nie możemy zapomnieć o znaczeniu usług z obszaru rozliczeń i rozrachunku transakcji, które gwarantują bezpieczeństwo rynku. Dzięki wysokiej jakości usługom post-transakcyjnym zatrzymamy w Polsce kompetencje niezbędne do sprostania wzmożonej konkurencji. Państwo powinno wesprzeć rynek kapitałowy, eliminując bariery i tworząc ramy dla jego rozwoju, jako istotnego miejsca pozyskiwania kapitału. - mówi Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP.

Następna dyskusja panelowa poświęcona będzie giełdzie jako źródłu finansowanie rozwoju. W tej części eksperci opowiedzą o tym, w jakim zakresie spółki wykorzystują rynek do finansowania rozwoju, o możliwościach zwiększenia udziału finansowania rynkowego oraz wpływie czynników ESG na zmianę zasad finansowania.

Na koniec tego bloku dyskusyjnego słuchacze dowiedzą się o nadchodzących zmianach regulacyjnych, w tym o oczekiwanych zmianach w MAR, nowych możliwościach pozyskiwania kapitału oraz o emisjach bezprospektowych.

Po krótkiej przerwie rozpocznie się blok o tematyce finansowych aspektów raportowania czynników ESG.

Finansowe aspekty raportowania czynników ESG

W trakcie pierwszej dyskusji eksperci opowiedzą o wymogach i konsekwencjach raportowania w tym o nowych regulacjach w obszarze ESG, najważniejszych wyzwaniach stojących przed spółkami giełdowymi oraz raportowaniu ESG jako szansie na rozwój.

Kolejną poruszoną kwestią będzie kwestia korzyści z raportowania. Słuchacze dowiedzą się, po co raportować więcej niż wymagają regulacje, jakie są nieintuicyjne korzyści z raportowania oraz jak ESG przekłada się na realne korzyści z biznesu.

Liczby, wskaźniki, przepływy, zysk, dywidenda, EBITDA – to pojęcia, przez które my finansiści patrzymy na firmę. Nasze „znaki rozpoznawcze” od lat wskazujące miejsce i pozycję firmy w systemie gospodarczym. Do niedawna tak samo patrzyli inwestorzy. Jednak dziś wiarygodności i zaufania nie zbuduje się wyłącznie z finansowej perspektywy. Inwestorów interesuje także jakie perspektywy rozwoju dana firma ma w bardzo długim okresie. Dlatego potrzebne jest szersze spojrzenie na firmę i jej wpływ na otoczenie społeczne i środowisko. Inwestorzy i inni interesariusze szukają odpowiedzi na pytania, m.in. jak ta firma traktuje pracowników, czy angażuje się społecznie, czy działa etycznie, jak włącza się w realizację celów klimatycznych. Liczy się tzw. podwójna materialność, czyli jaki wpływ dana firma wywiera i będzie wywierać na otoczenie zewnętrzne, ale także jaki jest i będzie wpływ otoczenia zewnętrznego na daną firmę. ESG to sposób skwantyfikowania odpowiedzi na takie pytania. To dobry sposób pokazania naszej firmy w odniesieniu do konkurencji, rynku czy oczekiwań społecznych dzisiaj i w przyszłości. - mówi Jacek Kunicki, Członek Zarządu ds. Finansów, Orange Polska.

Następnie prelegenci podkreślą znaczenie identyfikacji łańcucha wartości. Przybliżą pojęcie łańcucha wartości w różnych regulacjach, raportowanie ESRS obejmujące łańcuch wartości oraz wytyczne dotyczące łańcucha wartości w kontekście ESRS.

Kolejna sesja dotyczyć będzie przygotowania spółki do raportowania zgodnie z CSRD. Uczestnicy posłuchają o identyfikacji wymogów sprawozdawczych, organizacji procesu zbierania danych oraz zarządzaniu jakością danych.

Ostatni w tej części panel będzie poświęcony przygotowaniom do audytu. Omówione zostaną: zakres danych ESG podlegający audytowi obecnie, zmiany od przyszłego roku oraz zarządzanie jakością danych.

Zarządzanie ryzykiem

Po kolejnej przerwie rozpocznie się ostatni blok tematyczny, w którym poruszona zostanie tematyka zarządzana ryzykiem. Na początku słuchacze dowiedzą się o zarządzaniu ryzykiem podatkowym w spółce giełdowej, w tym o najważniejszych ryzykach, możliwościach minimalizacji ryzyk oraz zarządzaniu sytuacją kryzysową.

Dynamicznie zmieniające się otoczenie sprawia, że całkowite wyeliminowanie ryzyka podatkowego może okazać się niemożliwe, dlatego konieczne jest kompleksowe podejście. Niezbędne jest m.in. przeprowadzenie analizy ryzyk typowych dla danej branży, ocena ich istotności oraz wdrożenie mechanizmów mających na celu uniknięcie powstania nieprawidłowości, których identyfikacja może skutkować wielomilionowymi zaległościami oraz osobistą odpowiedzialnością kadry zarządzającej. Jak przeprowadzić analizę ryzyka i jakie czynniki uwzględnić? Jakie obszary cieszą się szczególnym zainteresowaniem organów podatkowych? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiemy podczas sesji plenarnej oraz naszych warsztatów. Do zobaczenia! – mówi Joanna Karczewska, senior manager, adwokat, doradca podatkowy, OW Tax.

Następnie poruszona zostanie tematyka odpowiedzialności władz spółki w obszarze podatkowym. W trakcie tej części słuchacze poznają przesłanki odpowiedzialności i praktyki organów podatkowych, możliwości minimalizacji ryzyka oraz działania w trakcie kontroli.

W kolejnej części, dotyczącej możliwości minimalizacji i transferu ryzyka, eksperci opowiedzą o zakresie dostępnych ubezpieczeń, jak czytać drobny druk, a także o tym, czy ochrona ubezpieczeniowa jest realna.

Kolejna debata będzie dotyczyła wsparcia IT przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Słuchacze dowiedzą się jak maksymalizować korzyści z elektronicznego obiegu dokumentów, jakie możliwości analityczne wynikają z AI i OCR oraz posłuchają o KSEF jako nowym źródle danych.

Rola informatyki w procesie podejmowania decyzji biznesowych stale zyskuje na znaczeniu, co związane jest z ogólnym trendem digitalizacji. Dane, które są gromadzone w formie cyfrowej są dla osób decyzyjnych jednocześnie wyzwaniem i szansą. Wyzwaniem, gdyż w relatywnie krótkim czasie z ogromu dostępnych informacji niezbędne jest wyizolowanie danych wysokiej jakości i ich efektywne przetworzenie. To też szansa, bo nowoczesne systemy IT, zwłaszcza klasy BI, dają duże możliwości automatyzacji tych procesów oraz uzyskania odpowiednich analiz i raportów stanowiących podstawę do podjęcia trafnych decyzji. Dlatego inwestując w IT, należy rozwijać zarówno obszar związany z narzędziami do gromadzenia danych (często systemy ERP) jak i narzędzia analityczne. Warto pamiętać, że są to nierozerwalne elementy - nawet najlepsze systemy BI, bez odpowiednich danych mają zerową wartość w procesie decyzyjnym. Z kolei bogate źródła informacji bez narzędzi do ich efektywnego przetwarzania wymagają żmudnych i czasochłonnych analiz, których wyniki bywają już nieaktualne w tak szybko zmieniających się realiach. - mówi Kamil Lisowski, Product Manager Comarch ERP.

Część merytoryczną pierwszego dnia Kongresu zamknie panel dotyczący budowania przyjaznych raportów finansowych, z którego uczestnicy dowiedzą się: Czy raport finansowy może być przyjazny? Jak Power BI pomaga tworzyć przyjazne raporty finansowe? Jak wykorzystać Power BI do stworzenia nowoczesnego systemu Business Intelligence?

W czasie trwania kongresu będzie również możliwość zapoznania się z działalnością firmy Betacom, której misją jest dostarczanie klientom innowacyjnych rozwiązań IT w modelu partnerskim.

Program drugiego dnia Kongresu to praktyczne warsztaty dotyczące m.in. zagadnień takich jak:

Raportowanie ESG w kontekście pozyskiwania finansowania

Zarządzanie ryzykiem podatkowym w spółce giełdowej

Przygotowanie spółki do raportowania zgodnie z CSRD w kontekście zagadnień środowiskowych

Budowanie przyjaznych raportów finansowych

Dwudniowe spotkanie zamknie dyskusja panelowa pt. „Najważniejsze wyzwania CFO 2024”, podczas której omówione zostaną zmiany warunków finansowania, przygotowanie do raportowania zgodnie z ESRS oraz nowa mapa ryzyk.

Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia są: Giełda Papierów Wartościowych i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, jako Partnerzy Instytucjonalni, Orange Polska jako partner strategiczny, Olesiński i Wspólnicy jako Partner Główny, BSWW Legal, Comarch, Energopomiar, Grant Thornton, International Risk and Corporate Advisory (IRCA) oraz MDDP jako Partnerzy Wspierający, Betacom jako Partner oraz APN Promise i Unicomp-WZA jako Partnerzy Technologiczni.

