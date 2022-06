Śladowy ślad węglowy [Podcast]

/ Puls Biznesu

Niedawno na konferencji ABSL Elias van Herwaarden z Colliersa powiedział, że czuje się jak w czasach dzieciństwa, kiedy z kolegami rozmawiało się głównie o seksie, chociaż nikt go nie uprawiał. A to był panel o ESG… To prawda: dużo o tym mówimy, niewiele robimy.

To dotyczy także pierwszego członu ESG, czyli środowiska. Przyjęte w 2015 r. porozumienie paryskie przewiduje ograniczenie średniego wzrostu temperatury na ziemi do 1,5 st. C, a do 2050 r. neutralność klimatyczną. UE zobowiązała się zmniejszyć emisje do 2030 r. o 55 proc. Jeśli tego nie zrobimy, temperatura na ziemi będzie dalej rosła, oceany będą coraz cieplejsze i bardziej kwaśne, co spowoduje, że jeszcze więcej gatunków przestanie istnieć (a i tak codziennie znika 20 gatunków zwierząt, roślin i grzybów), lodowce będą topnieć, poziom mórz będzie się podnosił, zalewając część terenów zamieszkanych przez ludzi, a pogoda stanie się bardziej ekstremalna. Skoro mamy redukować emisje, to trzeba je zacząć liczyć. Kraje Europy Zachodniej robią to od dekady, w Polsce temat rozpoznało niewiele firm.

Adam Juszczak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego mówi o raporcie, z którego wynika, że inwestycje w zieloną gospodarkę się opłacają i mają lekko pozytywny wpływ na wzrost PKB oraz ogromny pozytywny wpływ na środowisko. Dr Aleksandra Drewko z fundacji Climate Strategies Poland tłumaczy, jak się liczy ślad węglowy, a potem o swoich doświadczeniach opowiadają przedstawicielki trzech firm, które są mocno zaawansowane w temacie, czyli: Aleksandra Pawelec z LPP, dr Ewa Łabno-Falęcka z firmy Mercedes-Benz i Emilia Dębowska z Panattoni.

Zielona gospodarka się opłaca, ślad węglowy to nic strasznego, da się policzyć, niektórzy robią to nawet sami i bardzo to sobie chwalą. To nie jest tylko sztuka dla sztuki. Już wkrótce bez policzenia śladu węglowego nie będzie można dostarczyć produktu kontrahentowi czy wybudować biurowca. Nie mamy wyjścia, obyśmy przestali gadać i wzięli się do roboty.

PIE Adam Juszczak 1'41"

Climate Aleksandra Drewko 13'20"

LPP Aleksandra Pawelec 23'58"

Mercedes-Benz Ewa Łabno-Falęcka 35'34"

Panattoni – Emilia Dębowska 45'10"

Zakończenie 55'37"