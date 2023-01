2400 zł premii na koncie firmowym w Banku Millennium

Bank Millennium wchodzi w Nowy Rok z dwoma promocjami „Nawet 2500 zł z kontem firmowym” i „Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium – 4 edycja”. Z ofert mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy już rozpoczęli przygodę z własną działalnością. W tym przypadku klienci mają możliwość otrzymania do 2400 zł premii pieniężnej m.in. w formie zwrotu za płatności na stacjach paliw i przelewy wykonane do ZUS-u oraz przeniesienie konta firmowego do Banku Millennium.

Przedsiębiorcy zamierzający przenieść rachunek mogą być zainteresowani ofertą Banku Millennium. Instytucja w drugim tygodniu stycznia wystartowała z nową promocją „Nawet 2500 zł z kontem firmowym”. Osoby prowadzące działalność mają opcję na 2000 zł w ramach tej oferty. Dodatkowo mogą otrzymać 400 zł w promocji „Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium – 4 edycja”. Przeanalizowaliśmy, jak dostać bonusy.

400 zł premii dla firm

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które otworzą konto firmowe w Banku Millennium, mogą otrzymać 400 zł premii pieniężnej w specjalnej promocji organizowanej przez Bonnier Business Polska (wydawcę Bankier.pl) „Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium – 4 edycja”. Nagroda dla czytelników Bankier.pl w ofercie podzielona jest na dwie części:

pierwsza premia - 200 zł za wpłaty w wysokości 1000 zł lub 3000 zł na konto,

- 200 zł za wpłaty w wysokości 1000 zł lub 3000 zł na konto, druga premia - 200 zł za płatności Blik na min. 200 zł.

Przedsiębiorca otrzyma 200 zł premii pieniężnej pod warunkiem dokonania wpłaty na Konto Mój Biznes w wysokości 1000 zł lub 3000 zł. Pierwsza kwota - 1000 zł - dotyczy osób, które prowadzą działalność krócej niż 6 miesięcy. Natomiast 3000 zł dotyczy przedsiębiorców posiadających firmę przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Kolejne 200 zł bonusu przyznane zostanie klientom, którzy wykonają za pomocą usług Blik transakcje na łączną wartość minimum 200 zł. Zgodnie z regulaminem oferty mogą być to wyłącznie płatności za towary i usługi stacjonarne lub przez internet w PLN.

Warunkiem koniecznym skorzystania z promocji „Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium – 4 edycja” jest wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie, do której link można znaleźć tutaj. Dopiero później należy złożyć wniosek o otwarcie konta firmowego.

Z oferty „Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium – 4 edycja” mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Ile można zyskać w promocji?

Oprócz opisanej powyżej oferty Bank Millennium posiada promocję "Nawet 2500 zł z kontem firmowym". Umożliwia ona otrzymanie premii pieniężnej za wykonanie określonych aktywności, po których spełnieniu jest wypłacana na konto firmowe klienta. Bank Millennium podzielił bonus w wysokości 2500 zł na pięć równych części:

do 500 zł (5 proc.) zwrotu płatności do ZUS-u,

zwrotu płatności do ZUS-u, do 500 zł (5 proc.) transakcji kartą debetową,

transakcji kartą debetową, 500 zł za zawarcie umowy leasingu lub kredytu,

za zawarcie umowy leasingu lub kredytu, 500 zł za zarejestrowanie firmy online,

za zarejestrowanie firmy online, 500 zł za podpisanie umowy o terminal.

Maksymalnie, po spełnieniu wszystkich warunków, przedsiębiorca może otrzymać 2500 zł premii pieniężnej. W przypadku osób, które prowadziły już wcześniej działalność gospodarczą, najwyższa suma bonusu pieniężnego do zgarnięcia w promocji "Nawet 2500 zł z kontem firmowym" jest niższa. Wynosi 2000 zł. Klient nie może otrzymać 500 zł za zarejestrowanie firmy online.

Kto może wziąć udział w promocji?

Bonus pieniężny dostępny jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które łącznie spełnią kilka warunków wymienionych w regulaminie oferty.

Z promocji skorzystać może osoba fizyczna, która jest już klientem indywidualnym Banku Millennium lub nowy klient, który otworzy Konto Mój Biznes. W momencie przystąpienia do promocji klient nie musi posiadać wpisanej do CEIDG jednoosobowej działalności gospodarczej - może zrobić to po założeniu konta. Warto pamiętać, że oferta jest niedostępna dla osób, które miały konto firmowe w banku od 1 stycznia 2020 r. oraz dla pracowników instytucji.

Kolejny warunek dotyczy sposobu otwarcia rachunku biznesowego. Bank Millenium wskazuje trzy ścieżki umożliwiające założenie Konta Mój Biznes:

za pośrednictwem serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej ,

, na stronie internetowej poprzez złożenie wniosku online ,

, poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej banku i podpisanie dokumentów w placówce.

Ostatni wymóg dotyczy konieczności wyrażenia zgód marketingowych i handlowych: przez kanały elektroniczne, przez telefon oraz dotyczących produktów i usług firm współpracujących z Bankiem Millennium. Klient nie może odwołać wyrażonych zgód do momentu wypłaty premii pieniężnej.

Zasady promocji na koncie firmowym

Dodatkowo przedsiębiorca przystępujący do promocji musi zaakceptować regulamin i zalogować się do aplikacji mobilnej najpóźniej do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Mój Biznes. Na tym nie koniec. Wśród zasad oferty promocyjnej w Banku Millennium jest jeszcze konieczność zapewnienia wpływów na rachunek, w każdym z 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia konta, na sumę:

1 000 zł - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 6 miesięcy,

3 000 zł - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą powyżej 6 miesięcy.

Warunki otrzymania premii w Banku Millennium

Każda z pięciu nagród pieniężnych w promocji "Nawet 2500 zł z kontem firmowym" zostanie wypłacona przedsiębiorcy po wykonaniu czynności określonej w regulaminie. Pierwsze 500 zł wypłacane jest w ramach 5 proc. zwrotu płatności do ZUS-u (max. 500 zł) zleconej w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej w ciągu 6 miesięcy liczonych od kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Mój Biznes.

Kolejne 500 zł premii pieniężnej to 5 proc. zwrotu za sumę transakcji bezgotówkowych wykonanych pierwszą kartą debetową Millennium Visa Mój Biznes na stacjach paliw w ciągu 6 miesięcy po otwarciu konta firmowego. Wysokość nagrody to najwyżej 5 proc. kwoty, nie więcej niż 500 zł.

Bank Millennium przyznaje bonus pieniężny w wysokości 500 zł za zawarcie umowy leasingu lub kredytu nieodnawialnego na kwotę co najmniej 30 tys. zł. Maksymalny termin na wykonanie tej aktywności to 31 października 2023 r.

Identyczną premię otrzymają przedsiębiorcy, którzy podpiszą umowę o terminal płatniczy do końca września 2023 r. Dodatkowym warunkiem, aby otrzymać 500 zł, jest konieczność zapewnienia wpływów no kwotę min. 1000 zł z terminalu.

Piąta nagroda pieniężna w Banku Millennium przyznawana jest klientom, którzy założą Konto Mój Biznes za pomocą aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej oraz skutecznie zarejestrują działalność gospodarczą w bazie CEIDG. Przedsiębiorcy mają na to czas do końca marca 2023 r.

Kiedy premia wpłynie na konto firmowe?

Przedsiębiorcy biorący, udział w promocji, otrzymują premie stopniowo po spełnieniu warunków dotyczących każdej z pięciu części nagrody:

za otwarcie firmy online - do końca kwietnia 2023 r. ,

za zawarcie umowy o terminal - do końca listopada 2023 r. ,

za podpisanie umowy leasingu lub kredytu - do końca listopada 2023 r.

Natomiast w przypadku bonusu pieniężnego dotyczącego zwrotów płatności ZUS i na stacjach benzynowych wypłata będzie mieć miejsce do końca miesiąca po pół roku naliczania premii tj.:

dla kont otwartych w styczniu - do końca sierpnia 2023 r. ,

, dla kont otwartych w lutym - do końca września 2023 r. ,

, dla kont otwartych w marcu – do końca października 2023 r.

W praktyce oznacza to, że najpóźniej do końca października, osoba posiadająca konto firmowe i spełniająca wymogi, otrzyma premię pieniężną na rachunek bankowy.

Darmowe konto firmowe na dwa lata

Przedsiębiorcy otwierający Konto Mój Biznes w Banku Millennium mogą skorzystać teraz także z promocji „Zyskaj z kontem dla Biznesu – edycja druga”, w ramach której nie będą płacić za prowadzenie rachunku biznesowego przez 2 lata. W innym przypadku opłata za konto firmowe wynosi 20 zł miesięcznie. Klient może zmniejszyć koszt do 0 zł, pod warunkiem spełnienia wymogów aktywności tj. zapewnieniu wpływów na kwotę 1000 zł lub wykonaniu min. 1 przelew do ZUS-u lub US.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

Regulamin promocji „Nawet 2500 zł z kontem firmowym” znajdziesz tutaj

Regulamin promocji „Zyskaj z kontem dla Biznesu – edycja druga ” znajdziesz pod tym adresem.

pod tym adresem. Regulamin promocji „Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium – 4 edycja” dostępny jest pod tym adresem.

„Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium – 4 edycja” dostępny jest pod tym adresem. Uczestnikiem promocji „Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium – 4 edycja” nie może być przedsiębiorca, który jako konsument posiada jakikolwiek produkt w Banku Millennium.

Promocje łączą się w ograniczonym zakresie. Przedsiębiorca, który korzysta z promocji „Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium – 4 edycja” może otrzymać max. 2000 zł premii z oferty „Zyskaj z kontem dla Biznesu – edycja druga”.

