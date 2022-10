23-latka chciała sprzedać ubrania w internecie. Straciła 10 tys. zł

fot. Farknot Architect / / Shutterstock

23-latka z powiatu gostyńskiego (woj. wielkopolskie) chciała sprzedać ubrania w internecie. Młoda kobieta dała się podejść oszustom; z jej konta bankowego zniknęło 10 tys. zł.

O zdarzeniu poinformowała w środę gostyńska policja. Jak podano, 23-letnie mieszkanka powiatu gostyńskiego wystawiła na sprzedaż odzież.

"Za pośrednictwem komunikatora portalu ogłoszeniowego skontaktowała się z nią osoba, która zadeklarowała chęć kupna wystawionego przedmiotu wraz z przesyłką. W jednej z wiadomości wysłała kobiecie link, który odesłał ją do logowania do bankowości elektronicznej. Okazało się, że umożliwiła oszustom wejście na jej rachunek bankowy, gdzie od razu zostało wykonanych kilka przelewów oraz wypłacono gotówkę przy użyciu kodu Blik. Z konta 23-latki zniknęło 10 tys. zł" – podała policja.

Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu zaapelowała o ostrożność przy wykonywaniu wszelkich transakcji internetowych.

"Nie wchodź w podejrzane linki, które żądają od nas danych z kart bankomatowych lub danych do logowania do kont osobistych. Oszust, przechwytując dane do naszego konta może nim dowolnie zarządzać poprzez wypłatę gotówki, wykonanie przelewu czy zawarcie umowy kredytowej. Przestrzegamy również przed udostępnianiem kodów autoryzacji" – zaapelowała policja.

