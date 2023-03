2249,79 zł miesięcznie. Za tyle żyli Polacy w 2022 roku

GUS pokazał najnowsze dane o miesięcznym dochodzie rozporządzalnym w 2022 roku, który wyniósł 2249,79 zł. Zaskoczenia nie ma - ten wzrósł (bo i wszystko wzrosło), ale tylko nominalnie. Realnie nie mamy się już z czego cieszyć.

"Ogłasza się, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2022 r. wyniósł 2249,79 zł" - brzmi komunikat Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak zaznaczono, dane zostały uogólnione w oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (do roku 2021 wykorzystywano wyniki NSP 2011) i nie są one wprost porównywalne z danymi za lata wcześniejsze.

Niby więcej, ale mniej

Choć dochód rozporządzalny na osobę ponownie wzrósł, większość Polaków nie ma powodów do zadowolenia. W 2022 roku miesięczny dochód rozporządzalny wynosił przeciętnie 2249,79 zł. To więcej niż w 2021 - 2061,93 złote, czy w 2020 - 1919 złotych. Jednak wzrost dochodu rozporządzalnego rok do roku wyniósł zaledwie 9,11 proc., co jest wynikiem znacznie niższym niż średnioroczna inflacja w 2022, która wyniosła 14,4 proc. Realnie więc dochód rozporządzalny uległ zmniejszeniu.

Na przestrzeni ostatnich prawie 10 lat dochody rozporządzalne w przeliczeniu na osobę rosły w tempie około 6-7 proc. rocznie. Największy skok miał miejsce w 2017 r. - wówczas kwota ta sięgnęła niemal 1 tys. 600 zł wobec 1 tys. 475 zł w 2016 r.

Dochód rozporządzalny to nic innego jak suma bieżących dochodów gospodarstw domowych z różnych źródeł, pomniejszona o podatki bezpośrednie (np. PIT) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. Jest to po prostu kwota netto (tzw. „na rękę”) na jedną osobę, którą do dyspozycji ma przeciętne gospodarstwo domowe w ciągu miesiąca.