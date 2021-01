22 stycznia rusza rejestracja na szczepienia dla seniorów powyżej 70. roku życia

fot. wavebreakmediaDe Visu / Shutterstock

W piątek 22 stycznia o godz. 6 rano rusza system rejestracji na szczepienie i infolinia dla seniorów powyżej 70. roku życia - poinformował w środę szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Na konferencji prasowej Dworczyk powiedział też, że wolnych terminów szczepień, które zostaną zrealizowane do końca I kwartału "nie jest tak dużo jak byśmy chcieli".

"To jest związane z ograniczonym dostępem do szczepionek, które pozyskujemy w ramach umowy unijnej, która powoduje, że do wszystkich krajów wspólnoty szczepionki są dostarczane proporcjonalnie w podobnym czasie" - stwierdził.

Wyraził nadzieję, że jeszcze w pierwszym kwartale zostaną zarejestrowane szczepionki od kolejnych producentów. "Wtedy tych terminów będzie więcej" - zaznaczył. "Prosimy o zrozumienie tego, że nie we wszystkich częściach Polski i nie dla wszystkich zainteresowanych seniorów tych terminów będzie dostatecznie dużo" - powiedział Dworczyk.

Namawiał też do korzystania z infolinii, dzięki której można zarejestrować się na szczepienie.

Od 15 stycznia na szczepienie przeciw Covid-19 rejestrują się seniorzy powyżej 80. roku życia. W piątek 22 stycznia ruszy rejestracja osób powyżej 70. roku życia. Zgodnie z zapowiedzią szczepienie wszystkich seniorów powyżej 70. roku życia ma ruszyć 25 stycznia.

ABC REJESTRACJI Harmonogram rejestracji Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się: od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat

osoby, które od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat Osoby w wieku 18-69 lat od 15 stycznia będą mogły zgłosić chęć zaszczepienia (nie jest to równoznaczne z rejestracją). Szczepienia dla dwóch powyższych grup rozpoczną się 25 stycznia 2021 r. O starcie rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco. Jak się będzie można zarejestrować? Jeżeli jest już Twój etap rejestracji (od 15.01 - osoby powyżej 80. roku życia, od 22.01 - osoby powyżej 70. roku życia), masz 3 możliwości zapisu na szczepienie: 1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989 Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby. Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. 2. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem. Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, skontaktuj się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub skorzystaj ze wsparcia swojej przychodni. 3. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień - skontaktuj się z nim. Mapa i dane kontaktowe punktów szczepień dostępne są tutaj. W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień nie znalazłeś dogodnego terminu? Zadzwoń na infolinię NFZ pod numer 989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny punkt szczepień niedaleko Ciebie z terminem, który Ci pasuje. źródło: gov.pl/szczepimysie

mzd/ mok/