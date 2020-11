22 mln zł miesięcznie na funkcjonowanie szpitala na Stadionie Narodowym? Resort zdrowia tłumaczy

fot. Mateusz Włodarczyk / FORUM

Model szacowania kosztów funkcjonowania szpitala tymczasowego został opracowany na podstawie rzeczywistych danych finansowo-księgowych udostępnianych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przez szpitale - tak resort zdrowia odpowiada na zarzuty posłów KO.

W przekazanym PAP komentarzu do zarzutów posłów KO Michała Szczerby i Dariusza Jońskiego Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że "model szacowania kosztów funkcjonowania szpitala tymczasowego został opracowany na podstawie rzeczywistych danych finansowo-księgowych udostępnianych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przez szpitale".

"Przy wartościach zadanych w modelu, oszacowane całkowite miesięczne koszty funkcjonowania 500-łóżkowego szpitala (w tym 50 łóżek OiT oraz Punkt przyjęć - PktP) wynoszą nieco ponad 21,5 mln zł. Koszty zarządu stanowią 2,9 proc. całkowitych miesięcznych kosztów funkcjonowania szpitala tymczasowego. Natomiast koszty wynagrodzenia personelu oddelegowanego do pracy z szpitalu tymczasowym zostały przyjęte domyślnie w wartości 200 proc. (przy obsłudze 500-łóżkowego szpitala, w sumie ponad 900 osób)" - zaznacza MZ.

Dodaje, że model szacowania kosztów funkcjonowania szpitala tymczasowego umożliwia wyliczenie kosztów w przeliczeniu na dzień oraz miesiąc funkcjonowania szpitala (także w przeliczeniu na oddział oraz łóżko wolne i zajęte), przy modyfikacji takich zmiennych jak: liczba łóżek na oddziale zwykłym oraz na OIT; liczba personelu w podziale na kategorie (definiowanie niezbędnej liczby personelu jednoczasowo na oddziale); stawka wynagrodzenia personelu; źródło finansowania poszczególnych pozycji kosztów funkcjonowania szpitala; obłożenie łóżek na poszczególnych oddziałach.

W czwartek posłowie Dariusz Joński i Michał Szczerba byli na kolejnej kontroli w spółce PL2012plus, która jest operatorem stadionu PGE Narodowy.

"Dzisiaj możemy powiedzieć wprost, pismo ministra zdrowia (że resort nie brał udziału w przygotowywaniu szpitala na SN - PAP) poświadcza nieprawdę. Dotarliśmy w ramach kontroli poselskiej do dokumentu, którym jest zlecenie ministra zdrowia z 29 października br., wydane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, by agencja ta przygotowała propozycję modelu szacowania kosztów szpitala tymczasowego" - powiedział Szczerba po zakończeniu kontroli.

Joński dodał, że model ten zakłada m.in że miesięczny koszt funkcjonowania szpitala na Stadionie Narodowym to 21 mln 583 zł, a miesięczne koszty zarządu szpitala to 624 tys. 416 zł; z kolei NFZ za utrzymywanie jednego dostępnego łóżka w szpitalu na Stadionie Narodowym płaci 820 zł, natomiast w zwykłym szpitalu 100 zł., utrzymanie jednego stanowiska respiratorowego kosztuje na Narodowym 3773 zł, a w zwykłym szpitalu 200 zł. "To jest o tyle istotne, że na Narodowym jest 60 stanowisk respiratorowych, co oznacza że miesięcznie ponad 6 mln zł jest wyrzucane w błoto, ponieważ te stanowiska respiratorowe nie są w ogóle używane" - powiedział Joński. (PAP)

