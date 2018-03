22 marca 2018 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ważne

Polityka pieniężna. Zgodnie z oczekiwaniami FOMC zdecydował o podwyższeniu głównej stopy o 25 pkt bazowych do 1,50-1,75 proc. Komitet Operacji Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC) podtrzymał prognozę trzech podwyżek stóp w tym roku. Zdecydował zaczekać do przyszłego roku z bardziej "agresywnym" podejściem. Zasygnalizował, że w 2019 roku mogą być także trzy podwyżki. Wcześniej dawał do zrozumienia, że będą dwie. Więcej

Stopy procentowe. Po marcowej decyzji Rezerwy Federalnej urzędowe stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych znalazły się na wyższym poziomie niż w Polsce. Więcej

Polityka i gospodarka. Prezydent Donald Trump ma ogłosić w czwartek sankcje handlowe wobec Chin, w tym cła i inne posunięcia ochronne dla amerykańskiego przemysłu - poinformował w środę Biały Dom. Sankcje mają być ogłoszone o godz. 12.30 czasu lokalnego (17.30 czasu polskiego). Więcej

Ze spółek i o spółkach

CD Projekt. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej CD Projekt w czwartym kwartale 2017 roku wyniósł, według wyliczeń PAP, 45,9 mln zł i był o 15,6 proc. wyższy od oczekiwań analityków. Wynik był o 42,1 proc. niższy niż przed rokiem. Więcej...



CD Projekt. Producent gier wypracował w całym 2017 r. ponad 200 mln zł zysku, przy 463 mln zł przychodów. Do końca minionego roku, czyli w ciągu dziesięciu lat od wydania pierwszej części Wiedźmina, grupa sprzedała 33 mln szt. tej gry. Więcej na pb.pl

Cyfrowy Polsat - Zysk EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu wyniósł w czwartym kwartale 872,7 mln zł i był zbieżny z konsensusem PAP Biznes. Zysk okazał się o 3,3 proc. niższy niż przed rokiem. Przychody wyniosły 2,579 mld zł i okazały się 0,8 proc. wyższe od konsensusu. Sprzedaż wzrosła o 1,7 proc. rok do roku. Więcej...



Facebook. Szef Facebooka Mark Zuckerberg oświadczył w środę w wywiadzie dla telewizji CNN, że "jest mu naprawdę przykro" z powodu "poważnego naruszenia zaufania" i wykorzystania danych użytkowników przez firmę Cambridge Analytica. Więcej na pb.pl

Benefit Systems. Spółka planuje prywatną emisję do 184 tys. akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz sprzedaż do 100 tys. akcji własnych. Więcej

Asseco Poland. Droga przez Izrael okazała się zbyt wyboista, dlatego informatyczna grupa myśli o wejściu do USA bezpośrednio. Z optymizmem patrzy na tegoroczny budżet. Więcej na pb.pl

Getback. Spółka podpisała list intencyjny z potencjalnym zagranicznym inwestorem branżowym, który miałby objąć akcje w emisjach. Więcej

TestArmy. Eksperci od cyberbezpieczeństwa zakończyli ofertę prywatną i w czerwcu chcą się pojawić na małej giełdzie. Więcej na pb.pl

GTC. Wyniki właściciela i zarządcy nieruchomości komercyjnych w Europie przewyższyły oczekiwania rynku. Więcej

Bank Handlowy. Sławomir Sikora, szef Banku Handlowego został powołany na kolejną kadencję i jest najdłużej urzędującym prezesem polskiego banku. Do zarządu weszła Natalia Bożek. Więcej na pb.pl

Inne

Nadzór nad rynkiem. Inwestor giełdowy musi zapłacić 1 mln zł kary za wprowadzenie rynku w błąd. Nadzór finansowy nie zostawił suchej nitki na jego manewrach z akcjami Yawalu. Więcej

Wczoraj na rynkach

USA - Spadki po Fedzie

Polska - Na GPW sesja, jakiej dawno nie było

Kalendarium

Polska

10:00 Polska: Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS Okres: marzec. Poprzednia wartość: 114,1 pkt.

14:00 Polska: Podaż pieniądza M3 NBP Okres: luty. Poprzednia wartość: 4,8% rdr. Prognoza: 5% rdr,

Świat

01:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, wst. Okres: marzec. Poprzednia wartość: 54,1 pkt.

09:30 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB Sabine Lautenschläger

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, wst. Okres: marzec. Poprzednia wartość: 60,6 pkt. Prognoza: 59,8 pkt.

09:30 Niemcy: Indeks PMi dla usług, wst. Okres: marzec. Poprzednia wartość: 55,3 pkt. Prognoza: 55,1 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, wst. Okres: marzec. Poprzednia wartość: 56,2 pkt. Prognoza: 56 pkt.

10:00 Niemcy: Indeks instytutu Ifo Okres: marzec. Poprzednia wartość: 115,4 pkt. Prognoza: 114,6 pkt.

10:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB Danile Nouy

10:00 Strefa Euro: Saldo rachunku bieżącego Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 45,8 mld EUR n.s.a. oraz 29,9 mld EUR s.a.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, wst. Okres: marzec. Poprzednia wartość: 58,6 pkt. Prognoza: 58 pkt.

13:00 Wielka Brytania: Decyzja ws. stóp procentowych Oczekiwania: bez zmian.

13:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 226 tys. Prognoza: 230 tys.

14:00 Stany Zjednoczone: Indeks cen nieruchomości - FHFA Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 0,3% mdm.

14:45 Indeks PMI dla usług, wst. Okres: marzec. Poprzednia wartość: 55,9 pkt. Prognoza: 55,8 pkt.

14:45 Stany Zjednoczone: Indeks PMI dla przemysłu, wst. Okres: marzec. Poprzednia wartość: 55,3 pkt. Prognoza: 55 pkt.

W Polsce i na świecie

Dziś w ostatnim dniu posiedzenia Sejm zajmie się sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie zmian w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

O godzinie 10 minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska i wiceminister Bartosz Marczuk podsumują dwa lata programu "Rodzina 500+".

Dziś o godz. 11. odbędzie się spotkanie parlamentarnego zespołu ds. wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec, w którym wezmą udział cywilne ofiary wojny.

W czwartek po raz kolejny w tym tygodniu zbierze się sejmowa komisja śledcza ds. Amber Gold, która zaplanowała konfrontację pomiędzy b. zastępcą dyrektora gdańskiej ABW Jarosławem Dąbrowskim, a dwoma funkcjonariuszami tamtejszej delegatury.

W Brukseli rozpoczyna się dwudniowy szczyt UE (godz. 15). Przywódcy państw i rządów mają dać jasny sygnał, że wspólnota mówi jednym głosem w kwestii odpowiedzialności Rosji za próbę zabójstwa Siergieja Skripala i sprzeciwu wobec nałożenia na Unię amerykańskich ceł na stal i aluminium.

Historia

93 lata temu w Zakopanem uroczyście otwarta została Wielka Krokiew, największa skocznia narciarska w Polsce.

61 lat temu Sejm zatwierdził dekret o przywróceniu nazwy miastu Katowice i województwu katowickiemu; po śmierci Stalina w marcu 1953 r. Rada Państwa podjęła decyzję o przemianowaniu Katowic na Stalinogród.

Informacje zebrał: Kamil Zatoński

