22 lata więzienia za 11 mln ton przemycanego paliwa. Wyrok wydał sąd w Iranie

Załoga tankowca pływającego pod panamską banderą, zajętego w zeszłym roku przez Iran, została skazana na łącznie 22 lata więzienia przez sąd rewolucyjny w Bandar Abbas, poinformowały we wtorek irańskie media państwowe.

Nie jest jasne, ilu członków załogi zostało skazanych i jakie są ich indywidualne wyroki - zauważyła agencja Reutera.

W październiku 2022 r. irańscy Strażnicy Rewolucji przejęli w Zatoce Perskiej zagraniczny statek przewożący 11 milionów litrów przemycanego paliwa. Ładunek został przekazany National Iranian Oil Company zgodnie z nakazem sądowym.

Iran, w którym ceny dotowanego paliwa należą do najniższych na świecie, walczy z przemytem paliwa wiodącym drogą lądową do krajów sąsiednich i drogą morską - do krajów arabskich Zatoki Perskiej.

