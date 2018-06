22 czerwca 2018 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ważne

GetBack. Przerzucanie kosztów prywatnych biznesów na windykatora, nieuzasadnione wielomilionowe prowizje, wysoko oprocentowane obligacje dla znajomych takie grzechy Konrada K. bada prokuratura. Więcej na pb.pl

GetBack. Do dziś niektórzy posiadacze obligacji spółki GetBack - np. osoby starsze - wciąż mogą nie wiedzieć, że zainwestowali w obligacje korporacyjne, a nie ulokowali środki na lokacie - mówi PAP Agnieszka Wachnicka, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego urzędu Rzecznika Finansowego. Więcej na pb.pl

Wybierz temat

Jeżeli nie widzisz poniższego formularza, kliknij tutaj

Jaki temat powinniśmy poruszyć na Bankier.pl?

Ze spółek i o spółkach

Pekao. Akcjonariusze drugiego co do wielkości banku w Polsce obniżyli pensję prezesa ze 160 tys. zł do 70 tys. zł miesięcznie. Więcej na pb.pl

Polnord, Murapol. Po wyjściu ze Skarbca Holdingu, Murapol zdecydował też o sprzedaży posiadanego pakietu akcji Polnordu. Transakcja przyniosła stratę. Więcej

Budimex. Ryzyko w sektorze budowlanym jest takie, że nawet spółce z silnym bilansem trudno oprzeć się przecenie. Wypowiedzi prezesa nie pomagają. Więcej na pb.plj

CCC. Notowania ubiegłorocznego prymusa znajdują się na rocznym minimum. Wyniki rozczarowują, ale analitycy wierzą w poprawę. Więcej na pb.pl

Protektor. Giełdowa spółka, produkująca m.in. obuwie przemysłowe i dla służb mundurowych, poinformowała że w ramach planu optymalizacji kosztów przeprowadzi zwolnienia grupowe. Więcej

Unibep. Spółka zawarła umowę o wartości 82,9 mln zł. Więcej

Agencja ratingowa S&P utrzymała długoterminowy rating Banku Pekao SA na poziomie "BBB+" - podała agencja w czwartkowym w raporcie . Więcej...

Agencja Standard & Poor's utrzymała oceny ratingowe mBanku na dotychczasowym poziomie, tj. "BBB+" dla ratingu długoterminowego i "A-2" dla ratingu krótkoterminowego - podała agencja w czwartkowym raporcie. Więcej...

Ambra. Po zakończeniu sesji spółka wejdzie do indeksu sWIG80. Zastąpi GPRE.

Wczoraj na rynkach

USA - Dow Jones blisko najdłuższej serii spadkowej od 40 lat

Polska - Czerwień wraca na GPW. Spora przecena na GPW

Zobacz kalendarium wydarzeń w spółkach>>

Kalendarium makroekonomiczne

10:00 Polska: Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 109,3 pkt.

14:00 Polska: podaż pieniądza M3 Okres: maj. Poprzednia wartość: 5,7% rdr. Prognoza: 5,9% rdr.

W Polsce i na świecie

Dla ponad 4 mln 900 tys. uczniów i słuchaczy z 27 tys. szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych rozpoczną się dziś wakacje. 354 tys. uczniów kończących pierwszą klasę szkoły podstawowej otrzyma swoje pierwsze świadectwo szkolne. Do ław szkolnych uczniowie powrócą 3 września.

W piątek rozpoczyna się w Krakowie 28. Festiwal Kultury Żydowskiej, jedno z największych tego typu wydarzeń na świecie. W tym roku festiwal świętuje swoje 30-lecie - pierwsza edycja została zorganizowana w 1988 r. Regularnie festiwal odbywa się od 1992 r.

Na Węgrzech, w Balatonfuered, odbędzie się nieformalne spotkanie przedstawicieli parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Stronę polską będą reprezentować: marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Specjalnym gościem będzie przewodniczący Rady Narodowej Republiki Austrii Wolfgang Sobotka.

W Luksemurgu spotkanie unijnych ministrów ds. finansów w sprawie dyrektywy o uproszczeniu i harmonizacji przepisów w systemie VAT oraz środków wzmacniania współpracy administracyjnej w tej dziedzinie. Z Polski będzie minister finansów Teresa Czerwińska.

Informacje zebrał: Kamil Zatoński