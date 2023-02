2023 rok rozpoczął się powrotem klientów do funduszy inwestycyjnych. W styczniu saldo wpłat i wypłat wyniosło prawie 0,9 mld zł, najwięcej od sierpnia 2021 roku - wynika z szacunków portalu Analizy. pl.

Analizy. pl poinformowały, że po 20 miesiącach wycofywania kapitału z funduszy dłużnych w styczniu to właśnie one były najchętniej kupowane przez inwestorów. Przewaga wpłat nad wypłatami wyniosła prawie 0,6 mld zł. Najwięcej, bo ponad 0,5 mld zł, trafiło do funduszy obligacji krótkoterminowych.

Poprawiła się także sprzedaż funduszy obligacji długoterminowych, czyli o wyższym ryzyku stopy procentowej, ale i wyższym potencjale stóp zwrotu. W styczniu klienci wpłacili do nich ponad 260 mln zł nowego kapitału.

Nie najlepiej wyglądała natomiast sprzedaż funduszy obligacji korporacyjnych. Choć znalazły się fundusze, które miały dodatnią sprzedaż, to ponad połowa produktów zakończyła miesiąc z przewagą umorzeń. Bilans dla całej grupy zamknął się na poziomie -112 mln zł.

W pozostałych segmentach rynku sprzedaż nie była już tak dobra, oczywiście poza funduszami PPK, zasilanymi regularnymi wpłatami (ponad +350 mln zł).

W przypadku funduszy akcji bilans sprzedaży zamknął się w kwocie zaledwie 16 mln zł na plusie, rozłożonej nierównomiernie na różne grupy. Fundusze akcji polskich uniwersalne pozyskały 3 mln zł, akcji małych i średnich spółek - 11 mln zł, a fundusze akcji zagranicznych - 14 mln zł. Ujemny bilans odnotowały natomiast fundusze pozostałe, czyli lewarowane i typu short (-14 mln zł.

Dodatnią sprzedaż, choć słabszą niż w poprzednich miesiącach, odnotowały fundusze mieszane (49 mln zł), tradycyjnie dzięki funduszom dostępnych w różnych programach emerytalnych. W przypadku funduszy absolutnej stopy zwrotu bilans sprzedaży zamknął się w kwocie 10 mln zł.

Grupą funduszy, dla której styczeń nie był tak łaskawy, były fundusze surowcowe. Większość z nich notowała przewagę umorzeń, a cały segment zamknął miesiąc z ponad 90 mln zł na minusie. (PAP Biznes)

