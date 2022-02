Coraz więcej cudzoziemców wspiera polski rynek pracy

fot. Michal Kosc / / FORUM

2021 rok był rekordowy pod względem wpływu pracowników zza granicy na rodzimy rynek pracy. Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w ubiegłym roku wydano blisko 2 mln oświadczeń oraz 504 tys. zezwoleń o pracę cudzoziemcom.

Na początku warto wyjaśnić definicję obu dokumentów prawnych. O oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi mogą się starać obywatele jedynie sześciu krajów: Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji, Mołdawii oraz Rosji. Na podstawie takiego oświadczenia można pracować do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, natomiast po upływie 3 miesięcy pracownik wraz z pracodawcą mogą starać się o przyśpieszone wydanie zezwolenia na pracę. Ten drugi dokument natomiast umożliwia pobyt długoterminowy lub stały. Ubiegły rok przeniósł rekordowe liczby w obu przypadkach.

Rekordowa liczba wydanych zezwoleń o pracę

W 2021 r. urzędy pracy wydały łącznie 504 tys. zezwoleń o pracę. Jest to wzrost o 24 proc. w stosunku do 2020 r. oraz o około 13,5 proc. w stosunku do 2019 r., w którym to do tej pory odnotowano najwyższy wskaźnik wydanych zezwoleń.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Największą grupą pracowników, którzy otrzymali zezwolenie o pracę, stanowią obywatele Ukrainy, którym wydano łącznie 325 tys. dokumentów. Oznacza to wzrost pozytywnych decyzji o blisko 9,5 proc. w stosunku do 2020 r., ale też spadek w porównaniu z 2019 r. – wówczas wydano łącznie 330 tys. zezwoleń o pracę, co przekłada się na niższy wskaźnik w porównaniu z ubiegłym rokiem o blisko 1,5 proc.

Drugą najliczniejszą grupą są również nasi wschodni sąsiedzi – Białorusini, którzy otrzymali w 2021 r. łącznie 34,8 tys. zezwoleń. W porównaniu rokrocznym oznacza to wzrost o blisko 27,5 proc. w stosunku do 2020 r. oraz o 28,4 proc, w stosunku do 2019 r.

Najwięcej zezwoleń wydano dla pracowników pracujących w branży przetwórstwa przemysłowego – 118 tys. Wielu obcokrajowców zasiliło również branżę budowlaną (110 tys.) oraz sektor transportu i gospodarki magazynowej (105 tys.). Pracownicy z tych trzech branż stanowili 66 proc. spośród wszystkich osób, którym wydano zezwolenia.

Azja – nowy kierunek dla pracodawców?

Analitycy z Personnel Service zauważyli również coraz większy wpływ mieszkańców kontynentu azjatyckiego na polski rynek pracy. W 2021 r. wydano łącznie 114,5 tys. zezwoleń obywatelom krajów z tego kontynentu, co oznacza wzrost w stosunku do 2020 r. o około 80 proc., a w porównaniu z 2019 r. o blisko 67 proc.

W ubiegłym roku, spośród obywateli krajów azjatyckich, najliczniej do Polski przyjeżdżali Hindusi. Na ich wnioski wydano 15,3 tys. zezwoleń. Drugą najliczniejszą grupą stanowili Uzbecy – 15 tys. zezwoleń. Trzecim krajem na podium są Filipiny, którego to obywatele uzyskali 13,2 tys. zezwoleń o pracę w 2021 r.

Najbardziej zyskuje branża logistyczna i budownictwo

Możliwość ubiegania się o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi udostępniono od początku 2018 r. W ciągu ostatnich czterech lat ubiegły rok również przyniósł najwięcej pozytywnych decyzji wpisanych do ewidencji. W sumie, w 2021 r., przyjęto 1,979 mln oświadczeń, co oznacza wzrost o 30 proc. w stosunku do 2020 r. oraz o 20 proc. w porównaniu z 2019 r.

Najwięcej pracowników zyskała branża logistyczna. Z danych przekazanych przez ministerstwo wynika, że w ub. r. wydano 147 tys. pozwoleń na pracę magazynierom, ale również 139 tys. pozwoleń dla ręcznych pakowaczy i 110 tys. dla robotników pracujących przy przeładowaniu towaru. Wartym uwagi jest fakt, że wśród wydanych oświadczeń te otrzymało także 115 tys. kierowców, czyli pracowników deficytowego ostatnia zawodu.

Wielu specjalistów pochodzących głównie z krajów zza wschodniej granicy zasiliło szeregi firm z sektora budowlanego. Najwięcej, bo blisko 61 tys., spośród tych pracowników stanowili murarze. Następnie najliczniejsi byli betoniarze – 31 tys., malarze budowlani – 28 tys., elektrycy – 21 tys. oraz 13 tys. cieśli.