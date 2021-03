200 zł przelewem i 150 zł do Allegro za konto w BNP Paribas Bank Polska. Prześwietlamy promocję

Bankier.pl

Najnowsza promocja BNP Paribas Bank Polska może przypaść do gustu klientom, którzy planują właśnie zmianę rachunku bankowego. Konto Otwarte na Ciebie oprócz korzystnych warunków cenowych pozwoli także zarobić. Warunkiem jest konsekwentne spełnianie warunków dodatkowych.

Promocja „Gigapremia” już w tytule zdradza, o co toczy się gra. Choć słowo giga zostało użyte nieco na wyrost (wartość nagrody nie odbiega od tych z wcześniejszych promocji BNP Paribas Bank Polska), to trzeba przyznać, że stawka, którą kusi BNP Paribas Bank Polska, jest jedną z wyższych na rynku. Co trzeba zrobić, aby móc cieszyć się nagrodą? Wyjaśniamy w dzisiejszym wydaniu „Prześwietlamy promocje”, nie pomijając żadnego szczegółu.

Warunki promocji i kalendarium

Nagroda i warunki stawiane klientowi – to nieodłączna para każdej promocji bankowej. Tabela poniżej opisuje dokładnie wspomniane elementy wraz z terminami na odhaczenie wymogów.

Regulamin promocji „Gigapremia” w BNP Paribas Bank Polska Data/termin Szczegóły promocji do 31 marca 2021 r. lub dokonania rejestracji przez 3000 uczestników dokonanie zgłoszenia w promocji (wypełnienie formularza, złożenie oświadczeń, przesłanie formularza),

złożenie wniosku o Konto Otwarte na Ciebie za pomocą linka promocyjnego otrzymanego w mailu po dokonaniu rejestracji do 14 kwietnia 2021 r. zawarcie umowy o rachunek,

nadanie kodu PIN do karty od 1 do 30 kwietnia 2021 r. wykonanie min. trzech przelewów w bankowości internetowej lub mobilnej,

zrealizowanie transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę min. 300 zł łącznie,

otrzymanie wpływów na kwotę nie mniejszą niż 1000 zł Dotyczy nagrody nr 1 w wysokości 100 zł do 21 maja 2021 r. otrzymanie informacji o przyznaniu nagrody nr 1 po otrzymaniu informacji o przyznaniu nagrody do 26 maja 2021 r. zalogowanie się na stronę, do której odnośnik klient znajdzie w e-mailu od organizatora, i podanie numeru konta do przekazania nagród 1 oraz 2 od 1 do 31 maja 2021 r. spełnienie wcześniej warunków nagrody nr 1,

wykonanie min. trzech przelewów w bankowości internetowej lub mobilnej,

zrealizowanie transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę min. 300 zł łącznie,

otrzymanie wpływów na kwotę nie mniejszą niż 1000 zł Dotyczy nagrody nr 2 w wysokości 100 zł otrzymanie nagrody nr 1 do 25 czerwca 2021 r. otrzymanie informacji o przyznaniu nagrody nr 2 od 1 do 30 czerwca 2021 r. spełnienie wcześniej warunków nagrody nr 2,

wykonanie min. trzech przelewów w bankowości internetowej lub mobilnej,

zrealizowanie transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę min. 300 zł łącznie,

otrzymanie wpływów na kwotę nie mniejszą niż 1000 zł Dotyczy nagrody nr 3 w postaci e-kodów do Allegro o łącznej wartości 150 zł otrzymanie nagrody nr 2 do 25 lipca 2021 r. otrzymanie informacji o przyznaniu nagrody nr 3 do 31 lipca 2021 r. otrzymanie nagrody nr 3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie regulaminu promocji.

Trzecim elementem, o którym banki nie zapominają w przypadku zdecydowanej większości ofert specjalnych, jest posiadanie statusu nowego klienta. W regulaminie „Gigapremia” jest on zdefiniowany jako osoba, która w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie była posiadaczem (lub współposiadaczem) konta osobistego w BNP Paribas Bank Polska. Bank nie ogranicza natomiast możliwości zarobienia na promocji osobom, które np. spłacają obecnie kredyt gotówkowy z jego oferty.

Istotnym punktem promocji jest również sposób zawarcia umowy o Konto Otwarte na Ciebie. Poza złożeniem wniosku przez wejście w specjalnego linka (poprzedzonym wypełnieniem formularza) klient musi pamiętać, aby skorzystać w tym celu z aplikacji Gomobile (akceptacja warunków przez wideoweryfikację) lub strony internetowej banku (potwierdzenie umowy dostarczonej przez kuriera).

Samo spełnianie kolejnych warunków nie wystarczy. Bank podkreśla w regulaminie, że po otrzymaniu informacji o przyznaniu pierwszej nagrody konieczne będzie zalogowanie się na specjalnej stronie internetowej, do której link otrzyma w wiadomości i podanie numeru konta, na które mają trafić dwie pierwsze nagrody. E-kody do serwisu Allegro zostaną przekazane natomiast na numer telefonu podany w formularzu rejestracyjnym.

Klasyką promocji bankowych jest także dodanie w regulaminie zapisu o możliwości skorzystania z oferty tylko raz, co ma także zastosowanie do promocji „Gigapremia”.

Więcej informacji na temat najnowszej promocji BNP Paribas Banku Polska można znaleźć w regulaminie oferty.

Co jeszcze warto wiedzieć o koncie w promocji?

Konto Otwarte na Ciebie to flagowy rachunek w ofercie BNP Paribas Bank Polska. Choć większość opłat jest ujednolicona – np. opłata za prowadzenie, która wynosi 0 zł, to część z nich różni się w zależności od dobranej karty debetowej do konta. A te są aż trzy.

Karta Otwarta na Dzisiaj:

obsługa karty – 0 zł/m-c dla osób do 26 r.ż. lub po wykonaniu nią jednej transakcji, 3 zł/m-c w pozostałych przypadkach,

wypłata z bankomatu własnego – 0 zł,

wypłata z bankomatu obcego – 0 zł dla osób do 26 r.ż. lub 5 zł w pozostałych przypadkach.

Karta Otwarta na eŚwiat:

obsługa karty – 6 zł/m-c,

wypłata z bankomatu własnego – 0 zł,

wypłata z bankomatu obcego – 0 zł

Karta Otwarta na Świat:

obsługa karty – 10 zł/m-c,

wypłata z bankomatu własnego – 0 zł,

wypłata z bankomatu obcego – 0 zł

Wyżej wymienione karty różnią się także dostępnymi usługami dodatkowymi jak np. dołączone ubezpieczenie czy warunki płatności w walutach obcych.

Konto Otwarte na Ciebie zostało szerzej opisane w artykule „Konto Otwarte na Ciebie w BNP Paribas Bank Polska – warunki”.

Czy skorzystanie z promocji się opłaca?

Oferta BNP Paribas Bank Polska wyróżnia się dość wysoką nagrodą za założenie konta. 200 zł + 150 zl w bonach to jedna z bardziej konkurencyjnych obecnie ofert na rynku. Plusem jest także możliwość założenia rachunku w promocji przez osoby korzystające z innych produktów banku. Karencja, czyli okres, który należy odczekać po zamknięciu poprzedniego rachunku do możliwości skorzystania z oferty specjalnej ponownie, wynosi 12 miesięcy, czyli nie jest za długa, jeśli wziąć pod uwagę warunki konkurencji. Wyjadacze wisienek docenią również to, że bank nie wymaga wpływów wynagrodzenia. Wystarczą dowolne wpływy byle nie pochodziły z innych kont uczestnika prowadzonych w BNP Paribas, wpłat gotówkowych czy rachunków kredytowych.

To, co może sprawiać trudności w przypadku promocji „Gigapremia”, to m.in. dość skomplikowane warunki dodatkowe – nie wystarczy wysyłanie przelewów, płacenie kartą czy zapewnienie wpływów, ale nie można zapomnieć również o wysłaniu dodatkowego formularza do odbioru nagrody. Podzielenie nagrody na trzy części to nie tylko wydłużenie okresu, w którym trzeba spełniać warunki – w przypadku ominięcia któregoś warunku np. dotyczącego nagrody nr 1, klient nie tylko jej nie otrzyma, ale również traci możliwość ubiegania się o kolejne.

Zapisz się na newsletter "Prześwietlamy promocje"