200 zł dodatku do emerytury dla części świadczeniobiorców

fot. PhotoIris2021 / / Shutterstock

Dodatek do emerytury w wysokości 200 zł obowiązuje od początku 2022 r. Z miesięcznego świadczenia skorzystają osoby, które ukończyły 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet. Warunkiem otrzymania dodatku jest czynna służba w Ochotniczej Straży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Emerytura dla części świadczeniobiorców może być wyższa o 200 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2022 r. funkcjonuje nowy dodatek dla emerytów, którzy czynnie uczestniczyli w działaniach ratowniczych Ochotniczej Straży Pożarnej, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

200 zł dodatku do emerytury

Dodatek do emerytury w wysokości 200 zł otrzymają emeryci i emerytki, którzy służyli w Ochotniczej Straży Pożarnej, GOPR (Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym) lub TOPR (Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym). Warunki przyznania comiesięcznego świadczenia są następujące:

dla mężczyzn – ukończenie 65 r.ż. i czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych przez co najmniej 25 lata ,

i czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych , dla kobiet – ukończenie 60 r.ż. i 20 lat czynnej służby.

"Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej" – czytamy w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych. Świadczenie ratownicze będzie przysługiwać tym osobom, które przynajmniej raz w roku uczestniczyli w akcjach ratowniczych, tym samym spełnią warunek "czynnego uczestnictwa" określony w przepisach.

Świadczenie ratownicze wypłacane jest po złożeniu odpowiedniego wniosku do Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji co miesiąc do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Kwota świadczenia ratowniczego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 marca. Natomiast prawo do świadczenia ratowniczego ustaje wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.

DF