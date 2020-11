200 zł + 50 zł w promocji konta osobistego od Santander Banku Polska. Prześwietlamy promocję

Bankier.pl

Zapewnianie wpływów, dokonywanie płatności bezgotówkowych i korzystanie z aplikacji mobilnej to warunki, które pozwolą na zgarnięcie od Santander Banku Polska premii w wysokości 200 zł po otwarciu konta osobistego. 50 zł to natomiast nagroda dodatkowa, która przysługuje za włączenie do grona klientów swojego dziecka.

Nad promocją Santander Banku Polska pochylamy się w „Prześwietlamy promocje” po raz trzeci. Tym razem do zdobycia jest o 100 zł więcej niż w lipcu, kiedy to ostatnio opisywaliśmy ofertę banku. Oprócz możliwości zdobycia dodatkowej nagrody za konto dla dziecka obie promocje niewiele się różnią. Wymogi dotyczące premii głównej są takie same jak przed kilkoma miesiącami.

Warunki promocji i kalendarium

Kalendarium promocji „Bonus 200+50 za Konto Jakie Chcę z dzieckiem” Data / Termin Szczegóły promocji Do 30 listopada 2020 r. złożenie wniosku o Konto Jakie Chcę lub Konto Jakie Chcę dla Młodych przez jedną z kilku dedykowanych stron internetowych lub przez infolinię Do 15 grudnia 2020 r. zawarcie umowy o konto za pośrednictwem wideo doradcy lub przez kuriera Do 25 grudnia 2020 r. złożenie wniosku o Konto Jakie Chcę dla dziecka do 18. roku życia Dotyczy nagrody dodatkowej w wysokości 50 zł Do 30 grudnia 2020 r. wyrażenie zgód marketingowych

zalogowanie się na konto w bankowości internetowej (przed otwarciem konta dla dziecka),

zawarcie umowy o Konto Jakie Chcę dla dziecka do 18. roku życia przez wideo doradcę Dotyczy nagrody dodatkowej w wysokości 50 zł W trakcie trwania promocji podanie numeru telefonu i adresu mailowego Do końca każdego z trzech miesięcy po podpisaniu umowy o konto dokonanie wpływu na konto w wysokości min. 1000 zł,

zalogowanie się do aplikacji mobilnej banku,

dokonanie co najmniej pięciu płatności kartą lub Blikiem w sklepach internetowych lub stacjonarnych Do 15 kwietnia 2021 r. posiadanie aktywnego Konta Jakie Chcę,

wypłata nagród na konto otwarte w ramach promocji Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie regulaminu promocji

Punktem wyjściowym promocji Santander Banku Polska jest posiadanie statusu nowego klienta. Jest to warunek obligatoryjny, jednak nie znaczy to, że tylko osoby, które nigdy nie korzystały z produktów banku, mają szansę na zdobycie premii. Jako nowego klienta bank definiuje osobę, która od 1 listopada 2019 roku, czyli na rok przed startem oferty specjalnej, nie posiadała lub nie była współwłaścicielem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Santanderze. Bank doprecyzowuje jeszcze, że ci którzy od 1 kwietnia 2019 r. brali udział w innej akcji specjalnej banku dotyczącej kont, również nie mogą zawalczyć o premię w ramach tej oferty.

Dodatkowym warunkiem dotyczącym stricte klienta jest bycie osobą pełnoletnią, która posiada obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych.

Po założeniu konta uczestnik promocji przechodzi do warunków „właściwych”, które trzeba spełniać przez trzy miesiące. W regulaminie oferty bank wyjaśnia, że do ich realizacji klient może się przyłożyć już w tym samym miesiącu, w którym otworzył rachunek, lub w kolejnym. Istotne jest natomiast, aby zachować ciągłość trzech kolejnych miesięcy.

Klient może ubiegać się o dwie nagrody tj. 200 zł za spełnianie warunków dotyczących płatności bezgotówkowych, wpływów i aplikacji mobilnej oraz 50 zł za otwarcie konta dla dziecka. Liczba otwartych Kont Jakie Chcę dla dzieci nie ma wpływu na wysokość premii – przysługuje tylko jedna nagroda. Co więcej, aby ją zdobyć, konieczne jest spełnienie warunków premii głównej.

Zainteresowanych promocją odsyłam do regulaminu po więcej informacji.

Co jeszcze warto wiedzieć o koncie w promocji?

Na liście dopuszczonych do promocji rachunków bankowych jest tylko jedna pozycja – Konto Jakie Chcę, jednak w ramach jednego ROR-u obowiązują dwa cenniki – nieco korzystniejszy dla osób do 26. roku życia oraz TOiP dla klientów, którzy przekroczyli ten wiek. Stawki za poszczególne czynności bankowe wyglądają jak poniżej:

prowadzenie konta - 0 zł;

- 0 zł; korzystanie z karty debetowej – 3 zł stała opłata lub opłata uzależniona od spełnienia warunku – 0 zł, jeśli klient zrealizuje pięć transakcji kartą lub 5 zł, jeśli nie uda mu się spełnić tego wymogu,

– 3 zł stała opłata lub opłata uzależniona od spełnienia warunku – 0 zł, jeśli klient zrealizuje pięć transakcji kartą lub 5 zł, jeśli nie uda mu się spełnić tego wymogu, standardowe przelewy internetowe – 0 zł;

– 0 zł; wypłata z bankomatu własnego – 0 zł;

– 0 zł; wypłata z innego bankomatu krajowego – 0 zł (klienci, którzy mają nie więcej niż 26 lat oraz wypłaty autoryzowane kodem BLIK) lub 5 zł (pozostałe przypadki). Istnieje możliwość wykupienia abonamentu na bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów krajowych.

To oczywiście nie wszystkie opłaty, które obowiązują przy Koncie Jakie Chcę. Więcej szczegółów jest dostępnych w artykułach „Konto Jakie Chcę w Santander Bank Polska (BZ WBK) – warunki prowadzenia rachunku” oraz „Konto Jakie Chcę do 26 lat w Santander Bank Polska (BZ WBK) – warunki prowadzenia rachunku”.

Czy skorzystanie z promocji się opłaca?

Promocja Santander Banku Polska może wpaść w oko szerokiej grupie klientów. Skąd ten wniosek? Można powiedzieć, że promocja „Bonus 200+50 za Konto Jakie Chcę z dzieckiem” może się pochwalić kilkoma zaletami:

wysokość premii – 250 zł to sumka, którą można zgarnąć, biorąc udział w ofercie banku. Niegdyś taka kwota to był standard w promocjach bankowych, dziś nieco trudniej o znalezienie takiej oferty,

– 250 zł to sumka, którą można zgarnąć, biorąc udział w ofercie banku. Niegdyś taka kwota to był standard w promocjach bankowych, dziś nieco trudniej o znalezienie takiej oferty, krótki okres karencji – w przypadku promocji Santander Banku Polska nagroda przysługuje również osobom, które niewiele wcześniej niż 12 miesięcy temu rozwiązały z bankiem umowę. Karencja o kilka miesięcy dłuższa dotyczy jednak osób, na których konta wpadła już premia od Santandera za założenie ROR-u,

– w przypadku promocji Santander Banku Polska nagroda przysługuje również osobom, które niewiele wcześniej niż 12 miesięcy temu rozwiązały z bankiem umowę. Karencja o kilka miesięcy dłuższa dotyczy jednak osób, na których konta wpadła już premia od Santandera za założenie ROR-u, możliwość wzięcia udziału w promocji przez użytkowników innych produktów banku ,

, spełnienie warunku dotyczącego wpływu dowolnym przelewem – Santander Bank Polska nie wymaga wpływów wynagrodzenia, co ułatwia walkę o premię – konto może być zasilone zleceniem z np. własnego rachunku w innym banku,

– Santander Bank Polska nie wymaga wpływów wynagrodzenia, co ułatwia walkę o premię – konto może być zasilone zleceniem z np. własnego rachunku w innym banku, premia podzielona na dwie części – minimalizuje to ryzyko utracenia całej kwoty w przypadku braku spełnienia jednego warunku,

– minimalizuje to ryzyko utracenia całej kwoty w przypadku braku spełnienia jednego warunku, możliwość dołączenia do programu polecającego, co pozwoli na dodatkowy zarobek.

Niektórzy mogą jednak dostrzec wśród zapisów regulaminu kilka ograniczeń. Premia dodatkowa za założenie konta dziecku przysługuje pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących bonusu w wysokości 200 zł. Niecierpliwym może również nie odpowiadać dość długi czas oczekiwania na przelew od banku, który daje sobie na to czas do polowy kwietnia następnego roku.

Zapisz się na newsletter „Prześwietlamy promocje”