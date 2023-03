20 tys. zakażeń COVID-19 w ciągu tygodnia. Ministerstwo Zdrowia podało dane

Wiceminister Kraska: Jesteśmy w szczycie wiosennej fali koronawirusa

Jesteśmy teraz w szczycie wiosennej fali koronawirusa, mamy blisko 5 tys. nowych przypadków. Wirus niestety nie odpuszcza. Widzimy to także w liczbie hospitalizowanych, to też rekordowa liczba – ponad 2,6 tys. osób – poinformował we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.