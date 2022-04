20-procentowa podwyżka dla nauczycieli? Sejm odrzucił poprawki Senatu

fot. Arkadiusz Lawrywianiec / / FORUM

Średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrośnie od 1 maja br. o 4,4 proc., a subwencja oświatowa o 1,6 mld zł – zdecydował Sejm, odrzucając poprawki Senatu do nowelizacji ustawa Karta nauczyciela. Senat proponował, aby średnie wynagrodzenie wzrosło o 20 proc., a subwencja o 10 mld zł.

Za odrzuceniem poprawek senackich głosowało 231 posłów, 218 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Poprawki głosowano łącznie. Nowelizacja trafi teraz do prezydenta.

Zgodnie z uchwaloną pod koniec marca nowelizacją Karty nauczyciela, której projekt przygotowali posłowie PiS, od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększone ma zostać o 4,4 proc. Zdaniem wnioskodawców umożliwi to podwyżki dla nauczycieli od 1 maja, gdyż zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli umożliwi zwiększenie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli i dodatków do wynagrodzeń.

W noweli zapisano też, że nauczyciele mają otrzymać podwyżkę najpóźniej do 30 czerwca br., z wyrównaniem od 1 maja 2022 r., i że na ten cel subwencja oświatowa ma zostać zwiększona o 1 mld 671 mln 100 zł. Pieniądze mają pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.

Senat proponował do nowelizacji dwie poprawki. Zgodnie z pierwszą wynagrodzenie nauczycieli miałby wzrosnąć nie o 4,4 proc., tylko o 20 proc., a zgodnie z drugą subwencja na ten cel miałaby być zwiększona nie o 1,6 mld zł, tylko o 10 mld zł.

"Jest to realizacja postulatów środowiska nauczycielskiego i jest to realny wzrost wynagrodzeń zapewniony w tym roku ponad inflację. Jak wiemy inflacja będzie wynosiła ok. 12 proc., a 4,4 zaczyna już stanowić jedynie jedną trzecią, więc jest to realna obniżka wynagrodzeń nauczycielskich" – tak poprawki uzasadniał we wtorek w Senacie ich autor senator Wojciech Konieczny (PPS).

Odpowiadając mu wówczas wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski powiedział, że 20 proc. podwyżka "w obecnych realiach budżetowych wydaje się trudna do zrealizowania". Wskazał na ponoszone z budżetu państwa wydatki związane z pobytem w Polsce uchodźców z Ukrainy.

Odrzucenie przez Sejm poprawek Senatu oznacza, że do prezydenta trafi nowelizacja mówiąca o 4,4-procentowej podwyżce.

W myśl art. 30 Karty nauczyciela średnie wynagrodzenie nauczycieli jest pochodzą wysokości kwoty bazowej dla nauczycieli, określanej co roku w ustawie budżetowej. Obecna kwota bazowa dla nauczycieli wynosi 3537,80 zł. W przypadku nauczyciela stażysty średnie wynagrodzenie wynosi 100 proc. kwoty bazowej, nauczyciela kontraktowego – 111 proc., nauczyciela mianowanego – 144 proc. i nauczyciela dyplomowanego – 184 proc.

Od 2020 r. nie zmieniła się wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli. W ustawie budżetowej na rok 2021 i na rok 2022 również nie zwiększono kwoty bazowej dla nauczycieli.

Na średnie wynagrodzenie nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze i wszystkie dodatki do niego. Dodatków jest kilkanaście (wśród nich są m.in. stażowy, funkcyjny, za wychowawstwo, za pracę w trudnych warunkach, za prace w nocy, za godziny ponadwymiarowe, a także nagrody). Jak wskazują związkowcy, przeciętny nauczyciel dostaje tylko kilka z nich. Wysokość średniego wynagrodzenie nauczycieli jest podstawą do określenia w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Wysokość części dodatków jest ustalona procentowo na podstawie wynagrodzenia zasadniczego. (PAP)

