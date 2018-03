20 marca 2018 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ze spółek i o spółkach

Lotos – Rada nadzorcza Lotosu odwołała Marcina Jastrzębskiego ze stanowiska prezesa, a pełnienie jego obowiązków powierzyła Mateuszowi Boncy. Rada oddelegowała ponadto Piotra Ciacha, swojego wiceprzewodniczącego. Czytaj dalej

Esotiq&Henderson – Byli menedżerowie LPP oraz inwestorzy z Chin i Ukrainy chcą reaktywować biznes wzgardzony przez odzieżowgo potentata. Mają międzynarodowe ambicje w segmencie premium. Więcej na pb.pl

Sescom – Na główny rynek przenosi się dziś Sescom, spółka notowana do tej pory na NewConnect. Ten powstały w 2008 roku dostawca usług technicznych dla placówek handlowych osiągał bardzo dobre wyniki, co przełożyło się na kurs akcji. Więcej…

Kruk – Spółka zajmująca się zarządzaniem wierzytelnościami na rynkach Europy Centralnej, zakończyła 2017 rok zyskiem netto w wysokości 295 mln zł. Więcej…

PKO BP – Bank otworzy przed końcem 2018 roku oddział bankowości korporacyjnej w Londynie - zapowiedział w poniedziałek jego prezes Zbigniew Jagiełło. Czytaj dalej

Dino Polska – Giełdowa sieć marketów powiększyła się w ubiegłym roku o prawie 150 sklepów. W tym roku ma być jeszcze szybsza. Więcej na pb.pl

Vantage Development – Zarząd Vantage Development postanowił uchylić politykę dywidendową spółki - podała grupa w komunikacie. Czytaj dalej

Elemental Holding – Elemental Holding chce dokonać przeglądu dostępnych dla spółki opcji strategicznych - poinformował Elemental w komunikacie. Czytaj dalej

mBank – KNF zaleciła mBankowi zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 80 proc. zysku netto za 2017 rok. Jednocześnie komisja potwierdziła, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 20 proc. zysku netto. Czytaj dalej

Cognor – Polskie zakłady przekraczają zdolności produkcyjne, a mimo to importujemy coraz więcej stali. Mamy piątą lokatę na świecie. Więcej na pb.pl

Asseco Poland – Gorsze przepływy operacyjne Asseco wystraszyły inwestorów, bo mogą potencjalnie oznaczać, że czas bardzo wysokich dywidend powoli się kończy. Więcej na pb.pl

Pekao – KNF potwierdziła, że Pekao spełnia kryteria kwalifikujące do wypłaty do 100 proc. zysku w formie dywidendy za 2017 rok. Czytaj dalej

Handlowy – KNF potwierdziła w indywidualnym zaleceniu, że Bank Handlowy spełnia kryteria kwalifikujące do wypłaty dywidendy w wysokości do 100 proc. zysku netto za 2017 rok. Czytaj dalej

Griffin – Grupa mocno idzie w akademiki i rozwija platformę mieszkań na wynajem. Liczy także na rosnące korzyści ze współpracy spółek działających w jej strukturach. Więcej na pb.pl

Orange Polska – Grunt to określić cel. Dla Orange Polska jest nim zaoferowanie Polakom innowacyjnych usług z wykorzystaniem sieci 5G. Więcej na pb.pl

Makarony Polskie – Stoczek Natura, spółka zależna Makaronów Polskich, zrezygnowała z realizacji umowy zawartej z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju o dofinansowaniu projektu, jakim było utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego. Czytaj dalej

Bogdanka – Rada nadzorcza Bogdanki powołała Artura Wasila na stanowisko prezesa z dniem 21 marca. Czytaj dalej

Novaturas – GPW postanowiła wprowadzić do obrotu giełdowego akcje spółki Novaturas z dniem 21 marca - wynika z uchwały zarządu giełdy. Czytaj dalej

Polska: Czerwień spadków wróciła na giełdowe parkiety. KGHM poniżej 100 zł

USA: Wall Street pod kreską. Sądny dzień Facebooka

Kalendarium

SESCOM - debiut na rynku głównym GPW.

Sezon wyników w pełni – bądź na bieżąco z Kalendarium Bankier.pl

Dziś (g.10.00) początek trzydniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie mają wysłuchać m.in. expose o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku. Informację przedstawi Sejmowi minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, następnie odbędzie się na ten temat debata.

Rada Ministrów zajmie się dzisiaj projektem przepisów reformujących system szkolnictwa wyższego. Konstytucja dla Nauki, bo tak jest nazywana reforma zakłada m.in. większą autonomię uczelni, nowy model kształcenia doktorantów i wsparcie dla uczelni regionalnych. Resort nauki chce, żeby nowe przepisy weszły w życie 1 października 2018 roku.

Podczas posiedzenia niejawnego, którego początek zaplanowano na godzinę 10.00, komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich ma wydać decyzję w sprawie przyszłości nieruchomości przy ulicy Hożej. Przewodniczący gremium Patryk Jaki ma ją ogłosić na konferencji prasowej około godziny 11.30. Będzie to pierwsza decyzja wydana po wejściu w życie nowelizacji ustawy o komisji.

Dziś w Brukseli kolejna dyskusja o sytuacji w Polsce. Ma do niej dojść na spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich 28 krajów. Bułgaria, kierująca pracami Wspólnoty, na prośbę Komisji, wpisała ten temat do programu narady.

Nowy Jork - Rada Bezpieczeństwa ONZ omówi sytuację w Libii.

Waszyngton - niemiecki minister gospodarki Peter Altmeier będzie rozmawiał na temat ceł na aluminium i stal.

Nowy Jork - dyrektor generalny Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej Ahmet Uzumcu poinformuje Radę Bezpieczeństwa ONZ o atakach z użyciem broni chemicznej w Syrii

Waszyngton - Donald Trump przyjmie w Białym domu saudyjskiego księcia, następcę tronu Mohammeda bin Salmana.

Paryż - prezydent Emmanuel Macron przedstawi plany ochrony języka francuskiego i "różnojęzyczności".

Historia

1602 – Utworzono Holenderską Kompanię Wschodnioindyjską.

1883 – W Paryżu podpisano Międzynarodową Konwencję o Ochronie Własności Przemysłowej.

1916 – Albert Einstein ogłosił ogólną teorię względności.

1921 – Na Górnym Śląsku odbył się plebiscyt narodowościowy.

1937 - Rozpoczęto budowę miasta i huty Stalowa Wola.

1950 - Utworzono Fundusz Kościelny.

Informacje zebrał: Michał Żuławiński