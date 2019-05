Dwie dekady z Wi-Fi. Technologia bezprzewodowa dopiero się rozpędza

Rok 2019 wiąże się z jubileuszem Wi-Fi, najpopularniejsza technologia bezprzewodowa na świecie kończy 20 lat. Rozwiązanie jest wykorzystywane każdego dnia przez miliony ludzi na całym świecie, wielu z nas nie wyobraża sobie funkcjonowania bez tej technologii. Dlaczego pokochaliśmy Wi-Fi?

Dwie dekady sieci Wi-Fi to technologiczny sukces, dzięki któremu od lat rozwijają się społeczeństwa i przedsiębiorstwa. Technologia bezprzewodowa ma dostarczać niezawodne, bezpieczne i pozytywne doświadczenia użytkownikom. Dwadzieścia lat temu w ramach koalicji kilku firm technologicznych powstało The Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA).

Sieć bezprzewodowa przez 20 lat

Obecnie mało kto wyobraża sobie codzienność bez dostępu do Wi-Fi. Każdego dnia, niezależnie od tego gdzie się znajdujemy, sprawdzamy najświeższe wiadomości, przeglądamy media społecznościowe, śledzimy elektroniczną pocztę czy łączymy się z mądrymi urządzeniami w naszym domu. Przez ostatnie dwadzieścia lat ewoluowała w taki sposób, że dziś nawet nie zauważamy tego, że cały czas jesteśmy w sieci. Wi-Fi należy do jednej z najszybciej rozwijających się technologii. Według badań połączenia LAN w ciągu najbliższych trzech lat będą stanowiły tylko 29 proc., 20 proc. to sieci mobilne, a 51 proc. będzie należało do Wi-Fi.

Wi-Fi w przyszłości

W technologii bezprzewodowej są przewidziane kolejne innowacje, które mają wspierać użytkowników i mają być jeszcze bardziej wydajne i szybsze. Obecnie pracuje się nad tym, aby rozszerzyć zakres zastosowań Wi-Fi, np. w systemach sieciowych obsługujących korporacyjne aplikacje, oprogramowanie działające w czasie rzeczywistym lub urządzenia IoT. W planach są również specyfikacje dla systemów bezprzewodowych o szybkości transmisji, która przekroczy 20 Gb/s.

Nowe pasma częstotliwości: dalsza praca w paśmie 60 GHz ma zapewnić prędkości wielogigabitowe dla aplikacji wymagających dużej przepustowości. Pasmo 6 GHz na Wi-Fi ma zapewnić jakość usług, gdy Wi-Fi zostanie zastosowane na różnych nowych urządzeniach i zastosowaniach.

Wi-Fi Alliance stale aktualizuje programy, z których korzystają przewoźnicy i dostawcy usług. Dążą do tego, aby zadowolić użytkowników. Łączność nowej generacji ma być bezpieczniejsza i znacznie bardziej wydajna. Pojawi się więcej narzędzi do zarządzania Wi-Fi, aby zapewnić lepszą łączność w domu, firmie lub w podróży.

Wi-Fi przynosi dziś korzyści przewoźnikom poprzez odciążenie komórkowe, uzupełni wdrożenia 5G - w celu obsługi zaawansowanych przypadków użycia i zwiększenia ruchu danych mobilnych. Umożliwi rozbudowę sieci i reprezentuje łączność.

Technologia bezprzewodowa ma zastosowanie w samochodach i sprzęcie nowej generacji i w przestrzeni publicznej. Przez dwie dekady sieci Wi-Fi stworzono spójną strukturę, która zapewnia dostęp do Wi-Fi tam, gdzie jest najbardziej potrzebne: w domach, pracy i na świeżym powietrzu.

Bezpieczeństwo Wi-Fi

W dobie cyberprzestępczości, która na dobre rozgościła się w sieci, szczególnie ważne jest to, aby korzystanie z technologii bezprzewodowej było bezpieczne. Jest to szczególnie ważne, ponieważ coraz więcej użytkowników wybiera rozwiązania WLAN. Według raportu przygotowanego przez Exatel, Cisco i IDC sieć bezprzewodowa wykorzystywana jest również poza standardowym dostępem do internetu. Technologię bezprzewodową wykorzystuje się w nawigacji, zarządzaniu inteligentnym domem i wspiera rozwiązania Smart City. Dlatego tak ważne jest to, aby sieć była jak najlepiej zabezpieczona. Większość badanych, bo aż 78,8 proc,. oddziela sieć bezprzewodową od przewodowej, 51. proc ankietowanych nie monitoruje zagrożenia. Praca nad bezpieczeństwem sieci powinna być na najwyższym poziomie, dlatego cały czas trwają prace nad tym, aby to zapewnić.

Jak technologia bezprzewodowa jest wykorzystywana w biznesie?

Wi-Fi to nieoderwalny składnik biznesu, od rodzinnych, małych firm po korporacyjnych gigantów. Zwiększa wydajność pracowników, wspiera ich pracę i komunikację w firmie. Używają oni firmowych telefonów, laptopów i innych urządzeń, korzystając z połączenia bezprzewodowego. Jednak, jak wynika z raportu IDC, organizacje w Polsce nie wykorzystują w pełni jego potencjału. Rozwiązania sieci bezprzewodowych są wykorzystywane w sektorze bankowym, transporcie oraz energetyce. Coraz częściej spotykamy się z tym, że technologia jest wykorzystywana także w placówkach użytku publicznego.

Ważne, aby już u podstaw wszystkich działań związanych z wykorzystaniem sieci bezprzewodowych leżało cyberbezpieczeństwo. Badania oraz praktyki rynkowe pokazują, że pełne monitorowanie przestrzeni radiowej pozwoli uchronić firmę od cyberataku lub innych zagrożeń w sieci. Tymczasem jedynie 48 proc. dyrektorów, kierowników oraz specjalistów odpowiedzialnych za infrastrukturę IT lub sieciową, którzy wzięli udział w badaniu przyznaje, że ich organizacje monitorują sieć radiową organizacji. Niestety oznacza to, że ponad połowa (52 proc.) firm nie wprowadza takich praktyk, mimo tego że jest to zdecydowanie najbardziej skuteczna i proaktywna metoda wykrywania niebezpiecznych zdarzeń w sieci, oferowana przez współczesne rozwiązania WLAN – mówi Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce.

Od dwóch dekad Wi-Fi łączy użytkowników na całym świecie. Dziś technologia bezprzewodowa ma zwiększoną prędkość, ulepszone możliwości i cały czas się rozwija. Ma zapewnić łączność typu peer-to-peer i wydajność w wielu gigabitach, inteligentne i wydajne sieci domowe, płynne uwierzytelnianie i roaming. Sieć bezprzewodowa pomogła zlikwidować przepaść cyfrową na słabo rozwiniętych obszarach, umożliwiła bardziej produktywne i elastyczne środowisko pracy oraz otworzyło zupełnie nowe rynki ze względu na możliwość dostarczania elastycznych połączeń.

Joanna Leja