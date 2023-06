20-krotność wynagrodzenia. Episkopat ustala kary za przestępstwa kanoniczne

Nie dawaj księdzu pieniędzy do ręki. Nie będziesz mógł odliczyć darowizny w PIT Podatnicy mają możliwość odliczenia darowizny - także na kościół - od podatku. Warto zadbać o to, aby przekazać je we właściwy sposób i zmniejszyć podatek do zapłaty. Dlaczego nie opłaca się wkładać pieniędzy do koperty w trakcie kolędy czy przekazywać gotówki? Wyjaśniamy.