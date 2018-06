20 czerwca 2018 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ze spółek i o spółkach

KGHM – „Skromność+” straszy w spółkach miedziowej grupy. Rady nadzorcze mają zająć się premiami, które już przyznały. Tego chce kancelaria premiera. Więcej na pb.pl

MCI – Spółkę Dotpay/eCard fundusz sprzedał cyfrowemu liderowi płatności na rynkach nordyckich — firmie Nets. Więcej na pb.pl

Silvair - Po trwających rok przygotowaniach stworzona przez Polaków amerykańska spółka, która ma wywołać rewolucję w kontroli oświetlenia, szykuje się do debiutu. Więcej na pb.pl

Orlen – Rada nadzorcza PKN Orlen powołała Patrycję Klarecką na stanowisko członka zarządu ds. handlowych, od dnia 24 czerwca - podała spółka w komunikacie. Więcej...

Elemental Holding – Elemental Holidng kupił 32 proc. tureckiej spółki zależnej Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret Anonim Şirketi - podała spółka w komunikacie. Nie podano wartości transakcji. Więcej...

ATM Grupa, Colian – Po sesji 21 czerwca akcje Coliana zostaną wykreślone ze składu indeksu sWIG 80, a ich miejsce zajmą papiery ATM Grupy - podała GPW w komunikacie. Więcej...

NextBike – 40,3 mln zł będzie kosztować największy w Polsce system wypożyczalni rowerów elektrycznych, który właśnie zamówiły pomorskie samorządy. Więcej na pb.pl

Skarbiec – Jeśli Skarbiec przejmie Trigon TFI, może wziąć na siebie ryzyka rozliczeń z GetBackiem. A to nie jedyny windykator w cieniu Trigonu. Więcej na pb.pl

GPW – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dokonało zmian w składzie rady nadzorczej GPW, powołano do niej Janusza Krawczyka. Więcej...

Millennium – Komisja Nadzoru Finansowego chce zniesienia buforu "innej instytucji o znaczeniu systemowym" Millennium Banku. Więcej...

Rawlplug – Rawlplug zawarł wstępne porozumienie z tajlandzką spółką TMAX Corporation o utworzeniu produkcyjnej spółki joint venture. Więcej...

KNF chce zniesienia buforu innej instytucji o znaczeniu systemowym Getin Noble Banku - podał bank w komunikacie. Więcej...

Bioton – Bioton planuje wprowadzić do sprzedaży własne analogi insulin za 4 lata. Spółka ma zabezpieczone środki na 18-24 miesiące, a na dalszym etapie procesu zakłada nawiązanie współpracy z partnerem farmaceutycznym - poinformował prezes Robert Neymann. Więcej...

Dywidendy: PHN, Mangata Holding, Unima 2000, Vindexus, Berling, K2 Internet

Wczoraj na rynkach

Polska: Mocne spadki na GPW. CD Projekt przerwał serię

USA: Na Wall Street powtórka z rozrywki

Trwa sezon WZA w spółkach. Bądź na bieżąco z Kalendarium Bankier.pl

W Polsce i na świecie

Na dzisiejszym posiedzeniu rządu nowy minister rolnictwa Jan Ardanowski przedstawi informację na temat suszy w Polsce. Ministrowie omówią też projekt nowelizacji ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, który ma dać rolnikom więcej czasu na zgłaszanie zmian liczebności stada.

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Europejskiej ma być ponownie omówiona sytuacja w Polsce. Chodzi o dialog Brukseli z Warszawą dotyczący praworządności i reformy sądownictwa.

Unijni ambasadorowie omówią dziś w Brukseli po raz pierwszy zmiany w dyrektywie gazowej, które mają utrudnić powstanie gazociągu Nord Stream 2. To krok naprzód w prowadzonych pracach nad nowelizacją, o co zabiegała Polska. Do tej pory Bułgaria, kierująca w tym półroczu pracami Unii, hamowała te prace, ograniczając je jedynie do rozmów technicznych na poziomie ekspertów.

W brytyjskim parlamencie odbędzie się dziś debata na temat niemieckich reparacji dla Polski. Organizuje ją Daniel Kawczyński, konserwatywny poseł o korzeniach znad Wisły.

Węgierski parlament ma dziś głosować nad pakietem projektów ustaw "Stop Soros". Zabraniają one działalności organizacjom pozarządowym wspierającym migracje. Nowe przepisy mają być wymierzone w organizacje związane z amerykańskim finansistą i filantropem George'em Sorosem.

1815 – W Warszawie proklamowano Królestwo Polskie (tzw. Królestwo Kongresowe).

1837 – Wiktoria Hanowerska wstąpiła na tron brytyjski.

1904 – Powstała Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA).

1945 – W Warszawie wznowiono komunikację tramwajową.

1992 – W Estonii korona zastąpiła rubla radzieckiego.

2002 – Sejm RP przyjął ustawę wprowadzającą bezpośredni wybór wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

2010 - Odbyła się I tura przedterminowych wyborów prezydenckich. Do II tury przeszli: Bronisław Komorowski (41,54 proc.) i Jarosław Kaczyński (36,46 proc.).

Informacje zebrał: Michał Żuławiński