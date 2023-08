20 chińskich samolotów naruszyło strefę obrony powietrznej Tajwanu w ciągu ostatniej doby

Premier Japonii do Chin: znieście zakaz importu w związku z Fukushimą W reakcji na rozpoczęcie w czwartek uwalniania wody z uszkodzonej japońskiej elektrowni atomowej Fukushima Chiny natychmiast wprowadziły całkowity zakaz importu owoców morza i produktów pochodzenia morskiego. Japoński premier Fumio Kishida zaapelował do Chin o zniesienie zakazu i przystąpienie do naukowej debaty. Analiza pierwszych próbek spuszczonej wody wykazała w piątek, że stężenie trytu mieści się w bezpiecznych granicach.