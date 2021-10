2 tys. polskich związkowców przed TSUE. "Europa to nie Korea Północna"

W piątek przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu rozpoczęła się manifestacja związkowców z NSZZ "Solidarność". To protest przeciwko postanowieniom Trybunału w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów. TSUE zachowuje się jakby działał w Korei Północnej - powiedział PAP jeden z organizatorów manifestacji.

The protesters are reading out their decision to shut down the "European Court of INjustice".



Związkowcy odczytują swoją decyzję o zamknięciu "Trybunału Niesprawiedliwości". #TSUE #Turow #SolidarnośćZamykaTSUE pic.twitter.com/tJyhh4OxCj