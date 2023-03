2 mld zł na inwestycje w rozbudowę zdolności produkcji amunicji artyleryjskiej

Rząd przyjął Narodowy Program Amunicyjny, dotyczący zwiększenia produkcji amunicji artyleryjskiej. Zachęcamy spółki Skarbu Państwa, a także podmioty prywatne i sprawdzone podmioty z zagranicy do rozwijania zdolności produkcyjnych w Polsce - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

O przyjęciu uchwały w tej sprawie przez Radę Ministrów premier poinformował na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu w środę. "Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła uchwałę, która mówi o Narodowym Programie Amunicyjnym - programie, które zwiększy moce produkcji amunicji w Polsce" - zapowiedział.

"Po ostatnich kilku miesiącach przeglądu pola walki na Ukrainie i my, Polacy, i nasi najbliższy sojusznicy, Amerykanie, jak również inni partnerzy z NATO mamy niemal pełną wiedzę, ile amunicji artyleryjskiej jest zużywane dziennie, tygodniowo czy miesięcznie na polu bitwy. Są to ilości wielokrotnie większe niż te, którymi większość krajów NATO dysponuje dzisiaj i które mogłaby bądź to udostępnić Ukrainie, bądź samodzielnie uzupełnić swoje zapasy" - podkreślił.

Jak mówił premier, obecnie zakłady produkujące amunicję kalibru 155 mm albo 120 mm mogą ją sprzedawać na pniu. Dodał, że zapotrzebowanie to ilości wielokrotnie większe niż zdolności produkcyjne Francji, Niemiec czy innych państw UE. "Dlatego dzisiaj zatwierdziliśmy program, który zachęca podmioty prywatne, spółki Skarbu Państwa, podmioty zagraniczne również - oczywiście te sprawdzone i zweryfikowane przez nasze służby - do szybkiego podjęcia tego wyzwania, aby na terytorium Rzeczypospolitej powstawały nowe zakłady produkcji amunicji" - zaznaczył premier.

Morawiecki podkreślił, że chodzi o zakłady w liczbie mnogiej, które będą powstawały w różnych częściach kraju. "Widzimy dzisiaj, że te zakłady, które był niedaleko Doniecka, a także w okolicy Żytomierza czy innych częściach Ukrainy, zostały zbombardowane atakami rakietowymi w pierwszych miesiącach wojny, bo Rosjanie doskonale wiedzieli, że to jest niezwykle ważne, by podciąć potencjał produkcji amunicji artyleryjskiej" - zaznaczył.

"Zapraszam zatem wszystkie podmioty państwowe, spółki Skarbu Państwa - oczywiście tutaj kluczowa jest PGZ - ale także podmioty prywatne, które się znają na tym. Będę też prosił Polski Fundusz Rozwoju, aby uczestniczył w budowie biznesplanu, tak żeby te przedsięwzięcia miały biznesowe ręce i nogi" - dodał premier, podkreślając, że chodzi o inwestycje, które zostaną zrealizowane w krótkiej perspektywie czasowej - "za rok, za dwa".

"Ta uchwała dzisiaj została uzupełniona przez bardzo ważny głos wicepremiera (szefa MON Mariusza - PAP) Błaszczaka, a by także dodatkowo budować zdolności produkcji komponentów, które pozwolą przyspieszyć produkcji amunicji, komponentów do produkcji tych pocisków" - zaznaczył premier.(PAP)

autorzy: Mikołaj Małecki, Rafał Białkowski

