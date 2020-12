Premia do 2,5 tys. zł dla przedsiębiorców na koncie biznesowym

fot. Proxima Studio / Shutterstock

Nawet 2500 zł premii pieniężnej zgarną przedsiębiorcy na koncie firmowym. Banki nagradzają klientów biznesowych m.in. za otworzenie rachunku, skuteczne polecanie, utrzymanie salda na określonym poziomie oraz podpisanie umowy o terminal płatniczy. Przedsiębiorcy skorzystają również z bezpłatnego prowadzenia rachunku – wynika z analizy Bankier.pl.

Aż siedem banków z 12 najlepszych kont firmowych z październikowego rankingu nagradza klientów biznesowych za wykonywanie określonych aktywności. Wśród ofert premii pieniężnych można znaleźć standardowe – za otworzenie rachunku, przelewy do ZUS czy US – oraz te mniej oczywiste – za wymianę walut czy zawarcie umowy o terminal płatniczy. Rekordziści zarobią do 2500 zł na rachunku biznesowym.

Ranking kont firmowych z premią Bankier.pl – grudzień 2020r. Lp. Nazwa banku Nazwa rachunku Opłata za prowadzenie Suma premii za aktywności 1. Bank Pekao 1000 zł premii dla firm z Kontem Przekorzystne Biznes – II edycja 0 zł 2 500 zł 2. Alior Bank iKonto Biznes 0 zł 1 750 zł 3. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia w „Promocji dla przedsiębiorców V” 0 zł 1 250 zł 4. Bank Millennium Konto firmowe z premią „500 zł na dobry początek” (Promocja) 0 zł 500 zł 5. Nest Bank BIZnest Konto 0 zł 400 zł 6. Idea Bank FIRMA+ (promocja) 0 zł 300 zł 7. Envelo Bank EnveloKonto Firmowe 0 zł 200 zł Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 7.12 porównywarki produktów finansowych www.bankier.pl/smart

W grudniowym rankingu kont biznesowych z premią na Bankier.pl porównaliśmy, ile maksymalnie mogą „zarobić” przedsiębiorcy otwierający nowy rachunek firmowy w poszczególnych bankach. Zakładamy, że klientem jest przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Promocje sprawdziliśmy dla 12 kont, które znalazły się w kwartalnym (październikowym) zestawieniu najtańszych kont firmowych.

Bank Pekao – 2500 zł premii dla przedsiębiorców

W grudniu na pierwszym miejscu w rankingu kont firmowych z premią jest Konto Przekorzystne Biznes w Banku Pekao. Klienci mogą otrzymać do 2 500 zł premii, w tym 1000 zł za wykonywanie aktywności w ramach promocji „1 000 zł premii dla firm – III edycja” oraz 1500 zł w trzeciej edycji programu „Polecam Przekorzystne” za skuteczne polecanie rachunku bankowego.

W promocji „1 000 zł premii dla firm – III edycja” klienci Banku Pekao „zarobią” 200 zł za założenie Konta Przekorzystne Biznes po spełnieniu trzech warunków:

przelewy do ZUS w kolejnych 3 miesiącach następujących po miesiącu otwarcia rachunku – min. na kwotę 100 zł miesięcznie,

1 przelew inny niż do ZUS przez aplikację mobilną PeoPay na kwotę min. 200 zł do 3 pełnych miesięcy następujących po miesiącu otwarcia rachunku,

min. 1 transakcja bezgotówkowa (min. 50 zł) kartą debetową w ciągu trzech miesięcy.

Dodatkowo klienci, którzy otworzą konto w Banku Pekao za pomocą podstrony internetowej, Pekao24, aplikacji PeoPay, infolinii Banku Pekao lub bankowości elektronicznej Pekao24 (w przypadku posiadania konta osobistego w banku) otrzymają 100 zł jednorazowej nagrody.

Przedsiębiorcy zarobią również 200 zł za zawarcie umowy o terminal płatniczy w promocji „1 000 zł premii dla firm – III edycja”. Bank Pekao nagradza klientów, którzy w ciągu trzech miesięcy od otworzenia Konta Przekorzystnego Biznes przyjmą płatności na terminalu min. 500 zł miesięcznie. Premia nie jest dostępna dla osób prowadzących biura podróży/turystyczne, kantory, lombardy, agencje towarzyskie, kasyna, sprzedaż detaliczną oraz produkcję broni i amunicji.

Jednorazowa nagroda w wysokości 200 zł dostępna jest za transakcje wymiany walut. Uczestnik promocji „1 000 zł premii dla firm – III edycja” otrzyma pieniądze, jeżeli w ciągu trzech miesięcy po miesiącu otwarcia rachunku bankowego wykona transakcje wymiany walut pomiędzy swoimi rachunkami w Banku Pekao na równowartość min. 20 tys. zł.

Następną premiowaną aktywnością jest zawarcie umowy o produkt kredytowy. Nagroda za tę aktywność wynosi 300 zł. Przedsiębiorcy otrzymają bonus, jeżeli terminie do 6 pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie rachunku zawrą z Bankiem Pekao jedną z umów o produkt z bieżącej oferty banku:

umowę kredytu zabezpieczonego gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME lub EFI EaSI na kwotę min. 20 000 zł,

umowę pożyczki zabezpieczonego gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME lub EFI EaSI na kwotę min. 20 000 zł,

umowę o kartę kredytów Mastercard z sumą limitów kart wydanych w ramach tej umowy na kwotę min. 20 000 zł.

Ostatnim koniecznym warunkiem, aby skorzystać z promocji „1000 zł premii dla firm – III edycja” jest wyrażenie zgód marketingowych przez klienta biznesowego.

Dodatkowo przedsiębiorcy zakładający Konto Przekorzystne Biznes w Banku Pekao mogą otrzymać maksymalnie 1500 zł za polecanie rachunku innym osobom w ramach programu „Polecam Przekorzystne”. Aby otrzymać premie klient biznesowy musi skutecznie polecić rachunek bankowy. W tym celu konieczne jest wykonanie następujących aktywności:

zagwarantowanie wpływów w wysokości min. 500 zł na konto klienta biznesowego,

min. 1 transakcja bezgotówkowa za pomocą karty płatniczej lub aplikacji mobilnej PeoPay,

min. 1 logowanie do aplikacji mobilnej PeoPay.

Z kolei po stronie nowego klienta konieczne jest zawarcie umowy o konto i kartę debetową z Pekao za pośrednictwem aplikacji mobilnej PeoPay lub strony internetowej banku. Podczas zakładania rachunku niezbędne jest wpisanie kodu polecenia. Nowy klient musi również zarejestrować się w programie poleceń i wyrazić zgody m.in. na kontakt telefoniczny ze strony banku w celach marketingowych, otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych za pośrednictwem wiadomości SMS, e-mail, MMS oraz bankowości elektronicznej. Dodatkowo w celu otrzymania premii przez polecającego niezbędne jest, aby nowy klient wykonał takie same aktywności na swoim koncie jak osoba polecająca – tzn. zagwarantował wpływ na min. 500 zł, wykonał 1 transakcję bezgotówkową oraz zalogował się do aplikacji mobilnej.

Przedsiębiorcy biorący udział w programie „Polecam Przekorzystne” za każde skuteczne polecenie otrzymają 100 zł. Maksymalnie klienci biznesowi mogą otrzymać premię w wysokości 1500 zł – za polecenie konta 15 osobom oraz po spełnieniu przez nie warunków wymienionych przez Pekao.

Prowadzenie Konta Przekorzystne Biznes jest bezpłatne. Promocja „1000 zł premii dla firm – III edycja” oraz program „Polecam Przekorzystne” trwają do 31 grudnia 2021 r.

Alior Bank – 250 zł na start plus 1500 zł za aktywne korzystanie

Drugie miejsce w rankingu rachunków firmowych z premią pieniężną zajął Alior Banku. Przedsiębiorcy, którzy założą iKonto Biznes mogą zarobić do 1750 zł – w promocji „1500 zł dla firm” oraz „250 zł na start”. Pierwsza oferta premiuje aktywności wykonywane przez klienta biznesowego, należy do nich nagroda za:

pierwszy w miesiącu przelew do ZUS (min. 250 zł) lub do US (min. 500 zł) – 20 zł ,

, pierwszy w miesiącu przelew SEPA (min. 100 euro) – 10 zł ,

, miesięczne transakcje kartą na kwotę min. 2000 zł – 25 zł ,

, skorzystanie z oferty kas fiskalnych (jeżeli na Rachunek Uczestnika wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł) – 10 zł ,

, wymianę walut lub przewalutowanie min. 5000 zł jednostek waluty obcej (bez udziału PLN) – 25 zł ,

, wykonanie min. 3 przelewów zagranicznych lub w walucie obcej w kraju – 15 zł.

Dodatkowo, oprócz czynności na rachunku bankowym Alior Bank premiuje utrzymywanie średniego salda miesięcznego na określonym poziomie. W regulaminie promocji „1500 zł dla firm” określone zostały przedziały środków na koncie firmowym, za które klient biznesowych może otrzymać nagrodę:

do 10 000 zł – 0 zł ,

, od 10 000,01 zł do 50 000,00 zł – 5 zł ,

, od 50 000,01 zł do 100 000 zł – 10 zł ,

, od 100 000,01 zł – 20 zł.

Przedsiębiorcy biorący udział w promocji „1500 zł dla firm” miesięcznie mogą maksymalnie otrzymać 125 zł w ciągu miesiąca za wykonywanie aktywności premiowanych na iKoncie Biznes.

W ramach drugiej oferty „250 zł na start” Alior Bank można „zarobić” 250 zł za złożenie wniosku o konto firmowe za pośrednictwem strony internetowej Alior Banku, partnera banku, zafirmowani.pl oraz bankowości elektronicznej banku. Rachunek biznesowy musi zostać otwarty w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Przedsiębiorca, aby skorzystać z promocji, w ciągu 60 dni kalendarzowych od otwarcia rachunku musi zalogować się do bankowości internetowej lub mobilnej, wykonać przelewy na kwotę nie mniejszą niż 300 zł, otrzymać wpływy od kontrahentów na kwotę min. 500 zł, wykonać i rozliczyć transakcje bezgotówkowe na min. 250 zł oraz zarejestrować się w bezpłatnym programie Mastercard Bezcenne Chwile.

Prowadzanie iKonto Biznes w Alior Banku jest darmowe. Promocja „1500 zł dla firm” obowiązuje do odwołania, natomiast oferta „250 zł na start” ważna jest do 31 grudnia 2020 r.

Santander Bank Polska – do 1250 zł premii dla firm

Podium w zestawieniu kont firmowych z największymi premiami pieniężnymi zamyka Santander Bank Polska. Klienci biznesowi, którzy otworzą Konto Firmowe Godne Polecenia mogą „zarobić” do 1000 zł w ramach „Promocji dla przedsiębiorców V”.

Santander Bank Polska nagradza klientów firmowych zwrotem gotówki w wysokości 3 proc. wartości płatności bezgotówkowych przez okres 6 pierwszych miesięcy od otworzenia rachunku biznesowego. Maksymalnie można otrzymać zwrot w wysokości 150 zł miesięcznie – 900 zł w ciągu całego okresu trwania promocji. Aby otrzymać nagrodę przedsiębiorcy muszą wykonać przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego na kwotę co najmniej 200 zł. Dodatkowo, w celu otrzymania premii, klienci muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych marketingowych w banku, kontakt telefoniczny oraz elektroniczny w celach marketingowych.

Klienci biznesowi w ramach „Promocji dla przedsiębiorców V” otrzymają 100 zł, jeżeli oprócz umowy o Konto Firmowe Godne Polecenia podpiszą z Santander Bank Polska umowę o terminal płatniczy. Aby otrzymać premię konieczna jest aktywacja terminalu płatniczego w przeciągu pierwszy 6 miesięcy od momentu przystąpienia do promocji.

Konto Firmowe Godne Polecenia od Santander Bank Polska jest bezpłatne. „Promocja dla przedsiębiorców V” trwa do 31 marca 2021 r.

Dominika Florek