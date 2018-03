19 marca 2018 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ze spółek i o spółkach

KGHM – Minister chce „zmiany linii działania za granicą”, tymczasem KGHM mówi tylko o poprawianiu efektywności. Więcej na pb.pl

OncoArendi – Spółka, której akcjonariuszem jest Michał Sołowow, rusza z ofertą publiczną. Potrzebuje pieniędzy na badania i rozwój leków. Więcej na pb.pl

Dino – Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w czwartym kwartale 2017 roku 72,9 mln zł wobec 68,2 mln zł konsensusu - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. W całym 2017 roku grupa zanotowała 213,6 mln zł zysku netto, 41,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Więcej...

Rafako – Rafako szacuje, że jego zysk netto z działalności kontynuowanej w 2017 roku wyniósł 3,2 mln zł, co oznacza spadek rdr o 7,7 mln zł. Więcej...

Cognor – Zarząd Cognoru zarekomendował wypłatę z zysku netto za 2017 rok 0,10 zł dywidendy na akcję. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie walne zgromadzenie Cognoru. Więcej...

Police – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police w związku z brakiem porozumienia z DGG Eco dotyczącego uzyskania zwrotu ceny zakupu akcji African Investment Group utworzą odpis w wysokości 37,18 mln zł, który obciąży wyniki spółki za 2017 rok. Więcej...

Indata – Zarząd Indata złożył w sądzie w Warszawie wniosek o ogłoszenie upadłości spółki - poinformowała Indata w komunikacie. Więcej...

Indata – Spółka, która od lat pokazywała zyski, stoi na granicy bankructwa. Nowy zarząd wskazuje, że mogła fakturować nierealizowane umowy. Rada nadzorcza, audytor i regulator rynku milczą. Więcej na pb.pl

Bogdanka – Im dłużej trwają kłopoty śląskiej Polskiej Grupy Górniczej, tym lepiej wiedzie się lubelskiej kopalni Bogdanka. Więcej na pb.pl

Sescom – Dostawca usług technicznych dla sieciowych placówek handlowych (np. sklepów marek Reserved i KappAhl) przeniesie się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Więcej…

PKO BP – Komisja Nadzoru Finansowego chce, by Bank PKO BP zatrzymał co najmniej 75 proc. zysku netto za 2017 rok w celu zwiększenia funduszy własnych. Więcej...

Idea Bank – Komisja Nadzoru Finansowego zaleca Idea Bankowi zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku za 2017 rok. Więcej...

BGŻ BNP Paribas – Komisja Nadzoru Finansowego zaleca Bankowi BGŻ BNP Paribas zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank całości zysku za 2017 rok. Więcej...

Grupa Kęty – Grupa Kęty miała w 2017 roku 236,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 277,9 mln zł zysku rok wcześniej. Więcej...

CD Projekt – W piątek papiery CD Projektu ciągną w dół mWIG. Jest to jednak ostatni dzień producenta "Wiedźmina" w składzie tego indeksu, po sesji dołączy on bowiem do giełdowej ekstraklasy. Więcej...

PKP Cargo – PKP Cargo wyszło z dołka i w końcu zanotowało roczny zysk. Akcjonariusze nie mogą mieć jednak powodów do radości, kurs zamiast wystrzelić, gwałtownie spadł. Więcej...

Na rynkach

Polska: Czerwone wiedźmy - mocne spadki na GPW

USA: Wall Street w piątek lekko w górę, ale cały tydzień na minusach

Kalendarium

CIGAMES - Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

MABION - Wprowadzenie do obrotu na GPW 340.000 akcji serii N oraz 300.000 akcji serii O.

KRUK - Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok

ASSECOPOL - Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Więcej w Kalendarium Bankier.pl

W Polsce i na świecie

Z kilkugodzinną wizytą przybywa dziś (godz.18.00) do Warszawy kanclerz Niemiec. Angela Merkel spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim (godz. 18.20) i prezydentem Andrzejem Dudą (godz.19.30). Będzie to jej druga zagraniczna wizyta po zaprzysiężeniu na kolejną kadencję szefowej rządu. W piątek odwiedziła Paryż i spotkała się z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem.

Rosyjska Centralna Komisja Wyborcza poda dzisiaj pełniejsze wyniki wyborów prezydenckich w tym kraju. Po podliczeniu głosów z 98 procent lokalnych komisji cząstkowe wyniki wskazują, że Władimira Putina poparło 76,63 procent wyborców.

Próba zabójstwa rosyjskiego szpiega w Wielkiej Brytanii i przyszłe relacje z Rosją - o tym między innymi mają rozmawiać w Brukseli unijni ministrowie spraw zagranicznych. Polskę reprezentuje szef dyplomacji Jacek Czaputowicz. Kilka krajów jest za tym, by nałożyć sankcje na Rosję. Żadnych ustaleń na razie nie ma, bo Wielka Brytania nie zwróciła się do Unii o nałożenie restrykcji.

Sejmowa komisja sprawiedliwości rozpatrzy (godz.12.00) projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ustawa weszła w życie miesiąc temu. Zgodnie z nią pierwsze posiedzenie Rady, po zwolnieniu stanowiska jej przewodniczącego powinien zwołać pierwszy prezes Sądu Najwyższego, obecnie Małgorzata Gersdorf - była przewodnicząca KRS, która do tej pory tego nie zrobiła.

Sejmowa Komisja Śledcza ds. Amber Gold ponownie przesłucha dzisiaj dwóch prokuratorów z Gdańska. O 10.00 zeznania złoży były Prokurator Okręgowy Dariusz Różycki, a po południu- były Prokurator Apelacyjny Ireneusz Tomaszewski.

Do Polski powrócą dzisiaj himalaiści z Narodowej Zimowej Wyprawy na K2. O 14.00 w Warszawie mają się spotkać z dziennikarzami.

Historia

1919 – Rada najwyższa konferencji wersalskiej postanowiła, że Gdańsk będzie Wolnym Miastem.

1920 – Józef Piłsudski został pierwszym marszałkiem Polski.

1931 – W stanie Nevada zalegalizowano hazard.

1965 – W więzieniu mokotowskim został stracony przez powieszenie były dyrektor Miejskiego Handlu Mięsem Warszawa Praga Stanisław Wawrzecki, skazany na karę śmierci za udział w tzw. aferze mięsnej.

Informacje zebrał: Michał Żuławiński