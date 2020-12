19 kolejnych pacjentów przyjętych do hospitalizacji w Szpitalu Narodowym

Szpital Narodowy CSK MSWiA

W pierwszym tygodniu grudnia placówki 44 razy kontaktowały się ze Szpitalem Narodowym w celu skierowania pacjentów na leczenie, z czego 19 osób zostało przyjętych do hospitalizacji – poinformował w poniedziałek Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie.

Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym działa jako filia szpitala MSWiA.

Z informacji przekazanych przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA (CSK MSWiA) w Warszawie wynika, że północy z niedzieli na poniedziałek w Szpitalu Narodowym przebywało 56 pacjentów na 84 gotowe łóżka.

"W ciągu dwóch dni szpitale 8 razy kontaktowały się ze Szpitalem Narodowym w celu skierowania pacjentów na leczenie do szpitala tymczasowego, z czego 5 pacjentów zostało przyjętych do hospitalizacji. Łącznie od początku działalności liczba hospitalizowanych (przyjętych do leczenia) wynosi 166 osób" – poinformowano w komunikacie przesłanym PAP.

Dodano, że w pierwszym tygodniu grudnia placówki 44 razy kontaktowały się ze Szpitalem Narodowym w celu skierowania pacjentów na leczenie, z czego 19 osób zostało przyjętych do hospitalizacji.

CSK MSWiA informuje, że obecnie szpital obsługuje 56 pacjentów, którzy korzystają z pełnej obsady personelu przeznaczonego do obsługi 84 gotowych łóżek. Placówka apeluje do innych podmiotów o kierowanie pacjentów do Szpitala Narodowego w celu uwalniania ich najważniejszych zasobów i umożliwienia leczenia ciężej chorych.

W komunikacie przypomniano, że nie wszyscy pacjenci kwalifikowani są do przyjęcia do szpitala tymczasowego. Wynika to z zarządzania bezpieczeństwem pacjentów.

"Tak długo, jak mogą oni otrzymać opiekę lekarską w standardowym szpitalu, tak długo należy ich tam kierować, ponieważ szpital standardowy posiada najszersze spektrum możliwości udzielania pomocy (również w sytuacji występowania chorób współistniejących)" – podkreślono.

Zaznaczono, że szpitale tymczasowe tworzy się w specyficznych warunkach sytuacji ekstremalnej. Ich rolą jest przyjmowanie pacjentów wtedy, gdy wyczerpią się możliwości szpitali tradycyjnych – wskazano.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

