1820 euro dla nauczycieli w Estonii. Zakończyli właśnie strajk generalny

Estoński Związek Kadry Edukacyjnej (EHL) zgodził się na rządową propozycję podniesienia płacy minimalnej nauczycieli do 1820 euro miesięcznie. Tym samym zakończył tygodniowy strajk generalny - poinformowała agencja BNS.

fot. Ben Mullins / / Unsplash

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy EHL - największym w Estonii związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli i innych pracowników oświaty - a rządem, od 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna nauczycieli zostanie podniesiona z mocą wsteczną do 1820 euro miesięcznie.

W ramach układu zbiorowego, którego rozpoczęcie negocjacji uzgodnioną wtorkową umową, do 2027 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie do co najmniej 120 proc. średniego wynagrodzenia krajowego. Ponadto układ będzie dotyczył poprawy warunków pracy nauczycieli, w tym modelu kariery i modelu wynagrodzeń.

Reemo Voltri, lider związku, przyznał, że porozumienie nie satysfakcjonuje w pełni nauczycieli, ale celem EHL było rozpoczęcie rokowań zbiorowych, a nie strajk.

Minister edukacji i badań Kristina Kallas zaznaczyła, że ??nauczyciele nie dostaną podwyżek od razu, "ponieważ proces ze względów prawnych zajmie trochę czasu". "W szczególności konieczna jest nowelizacja budżetu państwa, czego musi dokonać estoński parlament" - dodała.

Rząd osiągnął we wtorek porozumienie w sprawie przeznaczenia 5,7 mln euro na dodatkową podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli. Dodatkową kwotę w budżetach swoich resortów znaleźli ministrowie mniejszych partii koalicyjnych: Eesti 200 i Partii Socjaldemokratycznej.

Nauczyciele estońskich szkół ogólnokształcących rozpoczęli ogólnokrajowy strajk generalny 22 stycznia po tym, gdy rząd odmówił przeznaczenia dodatkowych środków na pensje w oświacie. W strajku wzięło udział ok. 10 tys. nauczycieli.

Z Tallina Jakub Bawołek

jbw/ sp/