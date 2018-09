18 września 2018 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ze spółek i o spółkach

Deweloperzy – Przez trzy lata z rzędu 10 proc. zarobku na samej dywidendzie? Przecena branży mieszkaniowej osiągnęła już taki poziom, że jest to prawdopodobne. Więcej na pb.pl

PKO BP – PKO BP przy wykorzystaniu technologii blockchain wyśle ponad 5 milionom klientów nowe regulaminy produktowe w formie cyfrowej. Więcej...

GetBack – Prokuratura badająca aferę GetBacku posiada pliki z nagraniami, które miały być polisą ubezpieczeniową byłego prezesa tej spółki Konrada K. Zarejestrowano rozmowy z osobami kojarzonymi z premierem Mateuszem Morawieckim. Więcej...

PGE – Międzynarodowe konsorcjum banków podpisało z PGE, największą polską firmą energetyczną, umowę kredytu odnawialnego do kwoty 4,1 mld zł. Więcej na pb.pl

PHN – Grupa mnoży zyski i coraz mocniej stawia na dywersyfikację. Więcej na pb.pl

AB – Największy polski dystrybutor, który zakończył miniony rok obrotowy spadkami, niechętnie mówi o redystrybucji zysku. Najchętniej zostawiłby pieniądze w spółce. Więcej na pb.pl

Ursus – Ursus w ramach oferty prywatnej wyemitował 5,42 mln akcji serii S i pozyskał około 13,5 mln zł - podała spółka w komunikacie. Więcej...

Budimex – Budimex podpisał umowę sprzedaży spółki zależnej Elektromontaż-Poznań za 64,99 mln zł oraz Biura Inwestycji Grunwald za 43,08 mln zł. Więcej...

MCI – Fundusz MCI.EuroVentures z grupy MCI zwiększy zaangażowanie w ATM SA o 25 proc. do 94,5 proc. - poinformowało MCI w komunikacie prasowym. Więcej...

PCM – Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii 1/2017 Prime Car Management zdecydowało o zrzeczeniu się uprawnień związanych z możliwością wcześniejszego wykupu obligacji w przypadku przekroczenia wskaźnika zadłużenia grupy. Więcej...

T-Bull – Spółka opublikowała raport miesięczny za sierpień. Więcej…

Enter Air – Enter Air i Coral Travel Poland podpisały umowę charteru na sezon zima 2018, lato 2019 oraz zima 2019/2020. Szacunkowa wartość umowy wynosi ok. 100,6 mln zł. Więcej...

Wielton – Wielton kupił 75 proc. udziałów Lawrence David, jednego z głównych producentów naczep na rynku brytyjskim. Wartość transakcji wynosi 26 mln funtów. Więcej...

PKO BP, Energetyka – PKO BP chce doprowadzić do zmiany modelu finansowania projektów budowy farm wiatrowych i morskich po tym, jak w ubiegłym roku, na skutek działania jednego z operatorów, doszło do zachwiania zaufania do dotychczasowych rozwiązań. Więcej...

Polska: Czerwono na GPW. Słaby dzień banków

USA: Trump pogorszył nastroje na Wall Street

Kalendarium

09:15 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne szefa EBC

10:00 Polska: Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

Dziś odbędzie się ostatnie we wrześniu posiedzenie KNF

1351 – Księstwo płockie zostało przyłączone przez króla Kazimierza III Wielkiego do Polski.

1963 – Na Stadionie Śląskim w Chorzowie, podczas meczu Pucharu Europy Mistrzów Krajowych Górnik Zabrze-Austria Wiedeń (1:0), został ustanowiony rekord frekwencji na tym obiekcie (120 tys. widzów).

1873 – Bankructwo banku Jak Cooke & Company

1975 – W Zakładzie nr 2 w Tychach uruchomiono produkcję Fiata 126p.

2015 – Wybuchła tzw. afera Volkswagena.

Informacje zebrał: Michał Żuławiński