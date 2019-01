17 stycznia 2019 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ważne

Brexit. Szefowa brytyjskiego rządu uzyskała poparcie parlamentu. Parlament odrzucił wniosek o wotum nieufności dla rządu premier Theresy May. Więcej…

Ze spółek i o spółkach

Comarch. Kolejny transfer byłego piłkarza krakowskiego klubu, do AC Milan, dołoży do wyników firmy IT. Sportowe dziecko nie pożycza już pieniędzy od matki — pożycza jej. Więcej na pb.pl…

Polnord. Największy akcjonariusz twierdzi, że deweloper zarządzany jest niekompetentnie i nie wykorzystuje potencjału. Deklaruje wsparcie, ale oczkuje wpływów. W tle jest rywalizacja z innym inwestorem z Londynu. Więcej na pb.pl…

PGNiG. Firma zamknęła biuro w Iranie i rozkręca współpracę ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Kiedy prezes poleciał podpisywać umowę, odchudzono mu zarząd. Więcej na pb.pl…

Orange. Sąd przyznał rację prezesowi urzędu antymonopolowego, który surowo ukarał telekom za praktyki godzące w interesy klientów. Więcej na pb.pl…

Kruk. Windykacyjna spółka wychodzi z kolejną ofertą papierów dłużnych, kierowaną do drobnych inwestorów. Liczy na 25 mln zł. Więcej...

GPW. Pod względem liczby i wartości ofert publicznych na obu parkietach GPW tak źle nie było od półtorej dekady — wyliczył PwC. Więcej na pb.pl…

JSW. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) poinformowała o zamiarze wykupu obligacji o wartości nominalnej 71,5 mln zł oraz 13,17 mln USD, wyemitowanych w 2014 r. w ramach Programu Emisji Obligacji. Więcej na pb.pl

United. Zarząd notowanej na GPW spółki United poinformował, że padł ofiarą szantażu korporacyjnego akcjonariuszy. Ci z kolei mają podejrzenia co do prawidłowego działania spółki. Tło dla historii stanowi kontrowersyjna historia głównego akcjonariusza United, za którym stoi polonijny fundusz milionerki z Miami Więcej…

Quarticon. Spółka technologiczna Quarticon zadebiutuje na rynku NewConnect 18 stycznia - poinformowała GPW na stronie internetowej. Więcej…

ABC Data. Czeska spółka zależna ABC Data otrzymała decyzję organu podatkowego, zgodnie z którą ma zapłacić 5,5 mln zł podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 2014 r. - poinformowała ABC Data. Więcej…

Newag. Spółka dostarczy 10 kolejnych pojazdów metra dla Sofii. Więcej…

Alior Bank. Agencja S&P500 nadała ratingi bankowi. Więcej…

Wczoraj na rynkach

USA – Małe wzrosty w Ameryce. S&P500 najwyżej od miesiąca

Polska – WIG20 najwyżej od sierpnia

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń w spółkach

Historia

102 lata temu USA zapłaciły Danii 25 milionów dolarów za Wyspy Dziewicze.



74 lata temu rozwiązano Szare Szeregi.

15 lat temu w Warszawie zmarł Czesław Niemen, jeden z najważniejszych wokalistów i muzyków polskich XX wieku; do jego największych przebojów należą "Sen o Warszawie", "Pod papugami" i "Dziwny jest ten świat".

Informacje zebrał: Kamil Zatoński