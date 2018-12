17 grudnia 2018 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ważne

Debata o polskim rynku. Wiele trudnych doświadczeń ostatnich lat, w tym także tegorocznych, osłabiło rynek kapitałowy i obniżyło zaufanie do niego. Gorzej już być nie może — zgadzają się uczestnicy debaty CFA Society Poland i „Pulsu Biznesu”. Więcej na pb.pl

Tym będą żyły rynki. W ostatnim w pełni roboczym tygodniu 2018 r. na rynki trafi kolejna porcja danych, którym towarzyszyć będzie ostatnie w tym roku decyzje banków centralnych, z Rezerwą Federalną na czele. Więcej...

Fundusze po nowemu. W klasyfikacji najpopularniejszych funduszy dojdzie do sporych zmian. Wszystko po to, by klienci byli bardziej świadomi podejmowanego ryzyka. Więcej na pb.pl

Ze spółek i o spółkach

Orlen, PZU, Alior – PKN Orlen ma za symboliczną złotówkę przejąć dystrybutora prasy, wpompować w niego 40 mln zł i spróbować wyprowadzić na prostą. Wspierają go PZU i Alior. Więcej na pb.pl

Orlen, Alior – Rada wierzycieli Ruchu, wśród której są wydawcy prasy, jest przychylna przygotowanemu przez PKN Orlen i Alior Bank planowi restrukturyzacji spółki, który ma umożliwić Ruchowi prowadzenie dalszej działalności. Więcej...

Getin Noble Bank, Idea Bank – Właściciel Getin Noble Banku i Idea Banku Leszek Czarnecki szuka partnera, który dokapitalizuje obie spółki - podał poniedziałkowy Dziennik- Gazeta Prawna. Więcej...

Inter Cars – UOKiK zgodził się na utworzenie spółki przez Inter Cars i Liberty Motors. Powstanie motocyklowy gigant. Na skalę europejską. Więcej na pb.pl

Banki – KNF porządkuje bałagan, który powstał w sektorze spółdzielczym po tym, jak trzecie zrzeszenie straciło podstawy działania. Więcej na pb.pl

Grodno – Notowana na giełdzie hurtownia elektryczna Grodno podpisała przedwstępną umowę kupna 100 proc. udziałów szczecińskiej spółki Magma za 20 mln zł. Więcej...

Wielton – Wielton podpisał z konsorcjum banków PKO BP, BGŻ BNP Paribas oraz BGK umowę kredytową o łącznej wartości 413 mln zł. Umowa dotyczy zarówno kredytów inwestycyjnych jak i finansowania obrotowego. Więcej...

Nextbike – Oferta Nextbike Polska o wartości 6,78 mln euro została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na system rowerów miejskich w fińskim mieście Oulu. Więcej...

Polska: WIG20 silny, choć czerwony. Liderem Eurocash

USA: Duże spadki na Wall Street

Kalendarium

11:00 - UE - Bilans handlowy (10/2018)

14:00 - NBP - Polska - Inflacja bazowa r/r (11/2018)

ORBIS - Początek zapisów na sprzedaż akcji po 87 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Accor S.A.

KOMPUTRON - Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.

IFIRMA - Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2018 w wysokości 0,02 zł na akcję.

1920 - Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego.

1955 – Założono Totalizator Sportowy.

1970 – Grudzień 1970: doszło do masakry pracowników Stoczni im. Komuny Paryskiej na przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej Gdynia Stocznia,

1990 – Rada Ministrów podjęła decyzję o likwidacji budowanej Elektrowni Jądrowej Żarnowiec.

2005 – Podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli osiągnięto porozumienie w sprawie unijnego budżetu na lata 2007-13.

Informacje zebrał: Michał Żuławiński