160 zł + 2% dla oszczędzających od mBanku za konto osobiste. Prześwietlamy promocję

Bankier.pl

Promocja „eKonto z premią” to już w mBanku tradycja. Tradycją od jakiegoś czasu jest także dzielenie przez bank premii na kilka mniejszych puli. W aktualnej edycji oferty klienci mogą zyskać 100 zł nagrody za szybki wpływ i transakcje oraz dwa mniejsze bonusy w wysokości 30 zł każda.

To nie koniec nagród. Bank daje również jako dodatek wyższą stawkę na koncie oszczędnościowym Moje Cele. Promocyjne oprocentowanie w wysokości 2 proc. w skali roku obejmuje środki do 10 000 zł i obowiązuje przez trzy kolejne miesiące od momentu otwarcia rachunku lokacyjnego.

Warunki promocji i kalendarium

W przypadku każdej z promocji nie zaszkodzi obrać odpowiednią strategię. Na dobry początek warto spojrzeć na przygotowaną poniżej tabelę obejmującą wszystkie warunki, których spełnienia wymaga bank.

Regulamin promocji „eKonto z Premią – X edycja” Data / Termin Szczegóły promocji 27 stycznia 2021 r. złożenie wniosku o otwarcie eKonta osobistego wraz z kartą debetową,

zaakceptowanie odpowiednich oświadczeń,

zawarcie umowy o eKonto osobiste. Warunki obligatoryjne dla wszystkich nagród Otwarcie rachunku oszczędnościowego Moje Cele start naliczania się promocyjnego oprocentowania na koncie oszczędnościowym Moje Cele. Dotyczy nagrody 2% na koncie Moje Cele W terminie 7 dni od otwarcia konta osobistego wpływ na konto środków w wysokości min. 1000 zł. Dotyczy premii za szybki wpływ i transakcje (100 zł) Od momentu otwarcia konta do końca następującego po nim miesiąca wykonanie co najmniej 5 transakcji kartą, Blikiem lub przez mTransfer. Dotyczy premii za szybki wpływ i transakcje (100 zł) Od momentu otwarcia konta do końca drugiego następującego po nim miesiąca wpływ na konto środków w wysokości min. 1000 zł.

wykonanie co najmniej 5 transakcji kartą, Blikiem lub przez mTransfer. Dotyczy premii I za wpływ i transakcje (30 zł) wypłata premii za szybki wpływ i transakcje. Od momentu otwarcia konta do końca trzeciego następującego po nim miesiąca wpływ na konto środków w wysokości min. 1000 zł.

wykonanie co najmniej 5 transakcji kartą, Blikiem lub przez mTransfer. Dotyczy premii II za wpływ i transakcje (30 zł) wypłata premii I za wpływ i transakcje. Od momentu otwarcia konta do końca czwartego następującego po nim miesiąca wypłata premii II za wpływ i transakcje. Trzy miesiące po dniu otwarcia rachunku oszczędnościowego Moje Cele koniec naliczania się promocyjnego oprocentowania na koncie oszczędnościowym Moje Cele. Dotyczy nagrody 2% na koncie Moje Cele Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie regulaminu promocji

W mBanku obowiązują bliźniacze zasady do tych stosowanych w innych instytucjach. Chodzi tutaj o status klienta, jakim musi pochwalić się zainteresowany promocją. W przypadku tej oferty mBanku karencja rozpoczyna się 1 stycznia 2017 r. Oznacza to, że klienci, którzy począwszy od tej daty byli posiadaczami lub współposiadaczami konta osobistego lub oszczędnościowego choćby przez kilka dni, nie będą mogli skorzystać z tej promocji.

Zainteresowani wyższą stawką na koncie oszczędnościowym muszą wiedzieć o kilku szczegółach. Konto Moje cele, które to obejmuje promocja, to rachunek służący do gromadzenia tzw. końcówek transakcji. Przy każdym przelewie, wypłacie z bankomatu lub płatności kartą bank zaokrągla wychodzącą z konta sumę i przekazuje ją właśnie na rachunek Moje Cele. Istnieje jednak dodatkowy warunek, determinujący stosowanie wyższej stawki przez mBank. W danym miesiącu suma wpływów na konto oszczędnościowe musi być wyższa o co najmniej 100 zł od kwoty wypłat.

Oferta dotyczy tylko i wyłącznie kont indywidualnych. W przypadku dodania współposiadacza do rachunku i zmiany na konto wspólne, uczestnik promocji przestaję nim być z dniem dokonania zmiany.

Więcej szczegółów i informacje na temat przetwarzania danych oraz składania reklamacji można znaleźć w regulaminie promocji.

Co jeszcze warto wiedzieć o eKoncie osobistym?

eKonto osobiste to flagowy rachunek dostępny w mBanku dedykowany w szczególności osobom, które nie mogą już skorzystać z eKonta możliwości ze względu na swój wiek. eKonto możliwości to rachunek z nieco lepszymi warunkami cenowymi, jednak jest on skierowany do osób w wieku od 13 do 24 lat. Nie ma jednak formalnych przeszkód, aby eKonto osobiste otworzyła każda osoba pełnoletnia. Cennik rachunku objętego promocją wygląda następująco:

prowadzenie konta – 0 zł/m-c,

– 0 zł/m-c, obsługa karty debetowej – 0 zł/m-c w przypadku zrealizowania jednej płatności bezgotówkowej kartą,

– 0 zł/m-c w przypadku zrealizowania jednej płatności bezgotówkowej kartą, obsługa karty debetowej – 7 zł/m-c w przypadku braku zrealizowania jednej płatności bezgotówkowej kartą,

– 7 zł/m-c w przypadku braku zrealizowania jednej płatności bezgotówkowej kartą, standardowe przelewy internetowe – 0 zł,

– 0 zł, wypłata z bankomatu krajowego poniżej 100 zł – 2,50 zł,

– 2,50 zł, wypłata z bankomatu krajowego od 100 zł – 0 zł.

To oczywiście nie wszystko, co można powiedzieć o eKoncie osobistym. Więcej informacji, takich jak dostępne płatności mobilne czy stawki za pozostałe usługi, można znaleźć w artykule „eKonto osobiste w mBanku – warunki”.

Czy skorzystanie z promocji się opłaca?

Warunki warunkami, jednak zapewne większość rozważających założenie eKonta osobistego zadaje sobie pytanie, czy oferta banku jest konkurencyjna. Pierwsze skrzypce w każdej promocji gra premia, a ta nie jest najniższa. Choć 160 zł może nie robić wrażenia, to w istocie jest to jeden z częściej pojawiających się pułapów w bankowych ofertach. Niektóre instytucje wypłacają powyżej 200 zł, jednak większość z nich oscyluje właśnie w granicy 100-150 zł.

Oferta „eKonto z premią” ma trzy mocne punkty. Pierwszy z nich to możliwość zatrzymania części premii mimo niespełnienia warunków w danym miesiącu. Pełna pula – 160 zł – jest podzielona na trzy mniejsze, osobne i niezależne od siebie części, dlatego jeśli w którym z miesięcy zapomni się np. o wpływie, to pozostałe premie wpadną na konto.

Pozostając przy wpływie, to warto wspomnieć, że mBank należy do tych bardziej liberalnych instytucji, które nie wymagają wpływu wynagrodzenia. Warunek nie zostanie jednak spełniony, jeśli uczestnik promocji wyśle środki z innego konta w mBanku, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem. Plusem jest również możliwość wzięcia udziału w promocji przez osoby, które korzystają już z produktów banku, o ile to nie jest konto osobiste lub oszczędnościowe.

Byli posiadacze wspomnianych produktów nie będą jednak zachwyceni. mBank stosuje wyjątkowo długą karencję, której data graniczna jest bardzo rzadko aktualizowana. Minusem jest również dość długi czas oczekiwania na wpływ środków. Ostatnia „transza” trafi na konto rachunek klienta najwcześniej po czterech miesiącach od włączenia się do promocji.