150 zł + 10 przesyłek InPost za założenie CitiKonta w Citi Handlowym. Prześwietlamy promocję

Bankier.pl

Nowi klienci Citi Handlowego mogą skorzystać na założeniu najtańszego rachunku z dostępnej w banku puli ROR-ów. W zamian za otwarcie bezpłatnego konta z darmową kartą debetową klient może otrzymać 150 zł bonusu oraz kody zniżkowe na usługi kurierskie.

Citi Handlowy nie poprzestał na jednej ofercie promującej wprowadzenie nowych, korzystniejszych warunków prowadzenia CitiKonta. Po zakończeniu pierwszej edycji promocji „CitiKonto. Finansowa rewolucja”, na rynku pojawiły się kolejne. Do obecnej, trzeciej odsłony, bank dołożył do nagrody pieniężnej dziesięć kodów do wykorzystania na usługi kurierskie firmy InPost.

Warunki promocji i kalendarium

Warunki i terminy na ich spełnienie to nieodłączny duet każdej promocji. Banki rozdają pieniądze i nagrody, ale za cenę zrealizowania kryteriów rozpisanych w regulaminach. W przypadku najnowszej promocji CitiKonta można je skrócić do kilku haseł w tabeli poniżej.

Kalendarium promocji „CitiKonto. Finansowa rewolucja – edycja III” do 31 stycznia 2021 r. lub wyczerpania puli 1700 kont promocyjnych ostatni dzień na zawarcie umowy z bankiem o CitiKonto

wyrażenie zgód marketingowych (oraz zachowanie ich do ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym założono konto) Dotyczy nagrody nr 4: 2 kody na usługi kurierskie w ciągu 10 dni od założenia konta akceptacja regulaminu promocji do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otwarto rachunek przekazanie nagrody nr 4 przez bankowość internetową (kody w zakładce „Korzyści i produkty”) do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym otwarto rachunek zapewnienie wpływu wynagrodzenia w wysokości min. 2000 zł Dotyczy nagrody nr 1: 50 zł oraz 8 kodów na usługi kurierskie do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym otwarto rachunek zalogowanie się do aplikacji mobilnej banku,

otrzymanie wpływu na konto w wysokości min. 100 zł z rachunku prowadzonego w innym banku Dotyczy nagrody nr 2: 50 zł przekazanie nagrody nr 1 na konto (nagroda pieniężna) i przez bankowość internetową (kody w zakładce „Korzyści i produkty”) do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym otwarto rachunek dokonanie płatności przez Google Pay lub Apple Pay na kwotę min. 100 zł, Dotyczy nagrody nr 3: 50 zł przekazanie nagrody nr 2 na konto (nagroda pieniężna) do końca czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym otwarto rachunek przekazanie nagrody nr 3 na konto (nagroda pieniężna) Źródło: Opracowanie własne na podstawie regulaminu promocji banku.

Dodatkowym ograniczeniem jest skierowanie promocji wyłącznie do nowych klientów. Ten warunek spełnią osoby, które nie posiadały konta w Citi Handlowym po 1 stycznia 2019 r. Z oferty nie skorzystają również nierezydenci, obywatele lub rezydenci USA, pracownicy banku i spółek od niego zależnych lub osoby zaangażowane w przygotowanie promocji. O konto można również wnioskować online. Tożsamość klient może zweryfikować również zdalnie, w placówce banku lub przez telefon.

Warto również napisać więcej na temat nagrody. Jedną z nich są kody uprawniające do otrzymania zniżki na usługi kurierskie firmy InPost poprzez platformę szybkienadania.pl. Jeden kod można użyć tylko raz i wyłącznie w przypadku jednej przesyłki. Kody są ważne do 30 października 2021 r. O premii pieniężnej więcej pisać nie trzeba – klient może ją wykorzystać na dowolny cel.

Wpływy zostaną odhaczone jako spełniony warunek, jeśli w przypadku wynagrodzenia nie będzie to przelew z konta dla klientów indywidualnych prowadzony w Citi Handlowym, a zasilenie konta wymagane w przypadku nagrody numer 1 zostanie wysłane z ROR-u prowadzonego w innym banku.

Więcej informacji o promocji można przeczytać w regulaminie oferty.

Co jeszcze warto wiedzieć o koncie w promocji?

CitiKonto to rachunek, który może przypaść do gustu każdemu. Spośród wszystkich ROR-ów dostępnych w Citi Handlowym jest on zdecydowanie najtańszy. Bank nie pobiera opłaty za prowadzenie oraz obsługę karty. Poniżej podajemy stawki za kilka innych pozycji w cenniku, które mogą zainteresować zakładającego konto:

zwykłe przelewy internetowe – 0 zł,

wypłaty z bankomatów krajowych – 0 zł bankomaty Citi i cztery pierwsze wypłaty w miesiącu w pozostałych bankomatach, od piątej w transakcji w miesiącu 8 zł za każdą,

wypłaty z bankomatów zagranicznych - 0 zł bankomaty Citi i cztery pierwsze wypłaty w miesiącu w pozostałych bankomatach, od piątej w transakcji w miesiącu 8 zł za każdą.

Klienci Citi Handlowego mogą płacić smartfonem, korzystając z Apple Pay lub Google Pay. Uważni czytelnicy już zapewne zauważyli, że dokonywanie płatności w ten sposób jest zresztą jednym z warunków do spełnienia.

Te i inne informacje o rachunku, można znaleźć w artykule „CitiKonto w Citi Handlowym – warunki”.

Czy skorzystanie z promocji się opłaca?

Jak każda oferta, promocja „CitiKonto. Finansowa rewolucja – edycja III” ma swoje plusy i minusy. W przypadku pierwszych z nich należy podkreślić możliwość zgarnięcia lepszej nagrody niż w poprzednich odsłonach promocji. Oprócz 150 zł bonusu pieniężnego, jak np. w przypadku promocji opisywanej przez nas w we wrześniu, klient otrzyma po spełnieniu wszystkich warunków kody rabatowe na 10 przesyłek za pośrednictwem firmy InPost.

Sama nagroda podzielona jest na kilka niezależnych puli. Niezależnych tzn. takich, których spełnienie nie wpływa na możliwość ubiegania się o kolejne transze. Do plusów można zaliczyć również fakt, że w promocji mogą uczestniczyć aktualni klienci banku, którzy nie posiadają konta osobistego lub oszczędnościowego.

Minusów jednak też nie brakuje. Bank zastosował aż o rok dłuższą karencję niż w pierwszej edycji promocji. Przekładając to na liczbę miesięcy, wzrosła ona z ok. 8 miesięcy do ok. 23 miesięcy (w zależności od momentu otwarcia konta np. na początku obowiązywania promocji lub pod koniec jej terminu).

Rozdzielenie nagród na kilka mniejszych transz pociąga za sobą dłuższy czas oczekiwania na przelew na konto czy kody zniżkowe. Ostatnia pula wpadnie dopiero po około 4 miesiącach od momentu założenia rachunku.

Zapisz się na newsletter "Prześwietlamy promocje"