150 mln zł na akademiki. Ma być to stała pozycja w budżecie ministerstwa

W 2024 roku kolejne 150 mln zł zostanie rozdzielone między uczelnie, które chcą remontować akademiki - poinformował PAP wiceminister nauki Marek Gzik. Chce on, aby środki na remont akademików były stałą pozycją w budżecie resortu.

fot. Anatol Chomicz / / FORUM

W rozmowie z PAP wiceminister nauki Marek Gzik przypomniał, że pod koniec roku ministerstwo rozdzieliło 150 mln zł między wszystkie uczelnie posiadające akademiki. Rektorzy nie musieli wtedy aplikować o te pieniądze, tylko dostali informację, że środki te mają być przeznaczone na poprawę stanu akademików.

"W tym roku mamy kolejne 150 mln zł do podziału" – powiedział wiceminister Gzik. Pieniądze trafią na inwestycje, o których uczelnie pisały w ubiegłorocznych wnioskach projektowych. W sumie takich wniosków spłynęło do ministerstwa 250 i są one teraz oceniane.

Marek Gzik zapewnił, że jest zdeterminowany, by kwota 150 mln zł na remont akademików była stałą pozycją w budżecie ministerstwa.

"W tym roku zrobimy rekrutację na kolejne 150 mln, które będą rozdane w kolejnym roku. Zobaczymy, jaka będzie skala potrzeb. Jeżeli będzie większa - to mamy jeszcze możliwości takie, żeby nawet tę kwotę zwiększyć" – zapowiedział Gzik.

Poinformował też, że ministerstwo nie zamierza tworzyć żadnego odrębnego funduszu ani ustawy regulującej przyznawanie pieniędzy na remont akademików.

"Nie planujemy tworzyć żadnego funduszu ani ustawy, bo te formy mocno by nas ograniczyły. Nie moglibyśmy korygować kwoty przeznaczonej na ten cel" – tłumaczył Gzik.

Wyraził też nadzieję, że inwestycje związane z remontem akademików obniżą koszty życia studentów i staną się impulsem dla młodych ludzi z mniejszych miejscowości do aplikowania na studia w większych ośrodkach.

"Zależy nam na tym, żeby studenci z małych miejscowości, którzy muszą korzystać z akademików - bo mają za daleko do domu rodzinnego – żeby mieli dobre warunki. W ten sposób – mam nadzieję – zwiększy się możliwość studiowania młodych ludzi z mniejszych miejscowości" – podsumował wiceminister. (PAP)

Urszula Kaczorowska

uka/ zan/