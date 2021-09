150 km od polskiej granicy powstaje centrum szkolenia bojowego

Dworczyk ws. doniesień o agencie białoruskiego KGB w Karpaczu: to sprawa do wyjaśnienia przez organizatorów

Ta sprawa jest do wyjaśnienia przez organizatorów Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Jeżeli to prawdziwa informacja, na pewno zostaną wyciągnięte wnioski - tak szef KPRM Michał Dworczyk odniósł się do doniesień medialnych ws. obecności pracownika białoruskiego KGB na Forum w Karpaczu.