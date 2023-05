15 lat na L4 i zażądał podwyżki. Spotka sie z pracodawcą w sądzie

Ian Clifford jest zatrudniony w angielskim IBM. Od 2008 roku przebywa nieprzerwanie na zwolnieniu lekarskim. Teraz pozwał swojego pracodawcę, ponieważ omijają go wszystkie podwyżki. Jego obecne wynagrodzenie to 4,5 tys. funtów miesięcznie (ok. 23 tys. zł).

fot. Claudio Divizia / / Shutterstock

Pracownik brytyjskiego oddziału IBM zarzuca mu dyskryminację osób niepełnosprawnych, mimo iż jego zdaniem umowa gwarantowała mu dochody do wieku emerytalnego. I dostawał przez 15 lat ponad 54 tys. funtów rocznie (ok. 279 tys. zł). Co więc spowodowało, że jego sprawa wylądowała w sądzie? Zarzuca pracodawcy brak podwyżek przez 15 lat, podczas których przebywał na zwolnieniu lekarskim i nie pojawiał się w firmie. Teraz niestety przez brytyjską inflację de facto zarobi mniej - informuje "The Telegraph".

Po skończeniu studiów w King's College w Londynie Ian Clifford zatrudnił się w 2000 roku Lotus Development, która została następnie przejęta przez IBM. Po 8 latach pracy otrzymał od lekarza zwolnienie ze względu na zły stan zdrowia psychicznego i na nim pozostawał do momentu aż w 2013 roku, gdy zdiagnozowano u niego białaczkę. Wówczas otrzymał L4 od onkologa. Wówczas podpisał porozumienie ze swoim pracodawcą, na mocy którego został objęty "specjalnym planem chorobowym". Gwarantował mu otrzymywanie 75 proc. wynagrodzenia, a więc 54 tys. funtów rocznie, do momentu przejścia na emeryturę, czyli ukończenia 65 lat.

Teraz pozwał on IBM o dyskryminację ze względu na swoją niepełnosprawność. Jego zdaniem został potraktowany niekorzystnie, ponieważ nie miał podwyżki wynagrodzenia od czasu podpisania planu, a więc 2013 roku. Plan miał zapewnić bezpieczeństwo finansowe pracownikom niezdolnym do świadczenia swoich obowiązków, a nie udałoby się tego osiągnąć, gdyby płace zostały zamrożone - argumentował. Domaga się 2,5 proc. podwyżki.

Sędzie oddalił sprawę w marcu, twierdząc, że nie spełnia znamion dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Sam plan IBM-a nazwał hojnym. Clifford był jego zdaniem uprzywilejowany w stosunku do innych zatrudnionych, gdyż otrzymywał zarobki, nie pojawiając się w pracy.

Dzień mieszkaniowy na Bankier.pl - 2 webinary

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Clifford już odwołał się od tego wyroku. Jak zaznaczał w "The Telegraph", nie może zgodzić się z zarzutami, że powoduje nim chciwość. - Rata kredytu hipotecznego nie spada, bo jesteś chory - zaznacza.