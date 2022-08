15. emerytura. Prezydent: jeżeli będzie potrzebna, to trzeba będzie ją rozważyć

Pracujący emeryci na cenzurowanym. ZUS szybciej zawiesi świadczenie

Rząd zachęca do dłuższej pracy na emeryturze. Nie dotyczy to jednak wszystkich seniorów. Wciąż obowiązują limity dorabiania dla osób, które pobierają wcześniejszą emeryturę lub rentę. Co gorsza, od września zostają one obniżone - pisze w poniedziałek "Fakt".