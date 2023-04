15. Europejski Kongres Gospodarczy - relacja na żywo w Bankier.pl

"Gospodarka 360" - pod takim hasłem prowadzimy w Bankier.pl relację z 15. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Gorące komentarze, ważne wypowiedzi i mocne prognozy to tylko część programu. Przysłuchujemy się spodziewaniom co do przyszłości wielu branż - w relacji opowiemy o przebiegu dyskusji na temat sektora bankowego, sektora opieki zdrowotnej, zajrzymy na scenę, gdzie eksperci na czynniki pierwsze rozbiorą rynek kapitałowy, rynek mieszkaniowy czy rynek pracy. Nasi dziennikarze będą informować o najważniejszych wnioskach z trwających dyskusji, zawsze z kontekstem finansowym w tle.

fot. Małgorzata Majer / / Bankier.pl

O godzinie 12:30 zapraszamy na relację z sesji "Sektor bankowy", którą poprowadzi Malwina Wrotniak, redaktor naczelna Bankier.pl. O kondycji i przyszłości banków, między innymi w kontekście finansowania polskiej gospodarki, rozmawiać będą: Elisabetta Falcetti - dyrektor regionalna EBOR, Tadeusz Białek - prezes Związku Banków Polskich, Brunon Bartkiewicz -prezes ING Banku Sląskiego, Przemek Gdański - prezes BNP Paribas Bank Polska i Adam Pers, wiceprezes zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w mBanku.

W pierwszym dniu nasi dziennikarze wezmą udział w takich panelach i dyskusjach, jak:

10:00 Inauguracja. Nowa europejska gospodarka w nowym świecie

12.30 Sektor Bankowy

14.30 Technologie Innowacje Digitalizacja

14:30-16 Transformacja ciepłownictwa.

Relację z tych paneli będzie można śledzić w tym artykule, zaś po kulisy naszej obecności na EKG zapraszamy na nasze instagramowe konto, do postów oraz stories.

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach jest też studio Bankier.pl i "Pulsu Biznesu", w którym nasi dziennikarze pytać będą uczestników Kongresu o najważniejsze tematy sezonu.