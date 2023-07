14 milonów dolarów dziennie. Tyle zarabia 500 najbogatszych ludzi świata

Gdy innych pas inflacji ściska coraz mocniej, miliarderzy i milionerzy nie mają na co narzekać. To było najlepsze półrocze dla 500 najbogatszych ludzi tego świata od 2020 roku, kiedy doszło do koronawirusowego załamania gospodarki.

fot. mccv/ Pool/ Stephen Lam / / Shutterstock/ Reuters/ FORUM

500 najbogatszych ludzi na ziemi zarobiło w pierwszym półroczu 2023 roku 852 mld dolarów. Było to możliwe m.in. dzięki rajdowi na giełdach, gdy - jak wyjaśnia Bloomberg - inwestorzy zlekceważyli skutki podwyżek stóp procentowych banków centralnych, toczącej się od ponad roku, więc "spowszedniałej", wojnie w Ukrainie i kryzysu w bankach lokalnych. S&P 500 wzrósł o 16%, a Nasdaq o 39% w swojej najlepszej w historii pierwszej połowie, ponieważ sztuczna inteligencja wywindowała akcje spółek technologicznych.

Elon Musk będzie miał czym denerwować Marka Zuckerberga, gdy spotkają się na walce w klatce, szepcząc mu do ucha, że od początku roku do 30 czerwca zarobił 96,6 mld dolarów, gdy dyrektor generalny Facebooka i reszty zyskał "jedynie" 58,9 mld dolarów. Być może trend się odwróci po odpaleniu przez Metę "zabójcy" Twittera - nowej konkurencyjnej platformy, która nie będzie zrażała do siebie tak użytkowników jak niemal codziennie robi to nabytek Muska.

Na drugim biegunie znajduje się Gautama Adani, prezes Adani Group, którego wartości spadła najbardziej w ciągu ostatniego półrocza. Stracił ponad 60 mld dolarów. Również do niego należy tegoroczny rekord największej jednodniowej straty - 20,8 mld dolarów, którą zanotowano 27 stycznia, kiedy to wobec spółki padły oskarżenia o oszustwa księgowe i manipulacje giełdowe.

***

Popkultura i pieniądze w Bankier.pl, czyli seria o finansach "ostatnich stron gazet". Fakty i plotki pod polewą z tajemnic Poliszynela. Zaglądamy do portfeli sławnych i bogatych, za kulisy głośnych tytułów, pod opakowania najgorętszych produktów. Jakie kwoty stoją za hitami HBO i Netfliksa? Jak Windsorowie monetyzują brytyjskość? Ile kosztuje nocleg w najbardziej nawiedzonym zamku? Czy warto inwestować w Lego? By odpowiedzieć na te i inne pytania, nie zawahamy się zajrzeć nawet na Reddita.