Ponad 9 milionów osób dostanie 14. emeryturę

Wzrośnie minimalna emerytura dla działaczy opozycji w PRL-u

We wtorek rząd przejmie projekt ustawy podnoszącej do co najmniej 2400 zł emerytury działaczom opozycji antykomunistycznej i represjonowanym z powodów politycznych w okresie PRL-u - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodał przepisy mają wejść w życie tuż po rocznicy Sierpnia 80.