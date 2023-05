14. emerytura również w tym roku, jednak dla niektórych niższa, niż się spodziewali

300 zł dla sołtysów. Senatorowie mają poprawki do ustawy Senatorowie podczas obrad plenarnych złożyli poprawki do ustawy o świadczeniu dla sołtysów, ustawa wraca do komisji. Chodzi m.in. o zróżnicowanie świadczenia w zależności od lat pełnienia funkcji sołtysa oraz uwzględnienia prawa do świadczenia dla sołtysów, dla tych którzy nimi byli przed 1990 r.