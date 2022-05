14. emerytura miała być jednorazowa. Premier tłumaczy, co się zmieniło

/ Kancelaria Premiera RP

W trudnych czasach stosujemy wyjątkowe rozwiązania. Wszystko po to, by każdy senior mógł czuć się bezpiecznie - podkreśla Mateusz Morawiecki. Czwartkowy "Super Express" drukuje list premiera do emerytów dotyczący m.in. wypłaty 14. emerytury.

W liście opublikowanym na łamach gazety szef rządu przekonuje, że Prawo i Sprawiedliwość nie tylko obiecało zadbać o seniorów, ale wywiązuje się z tej obietnicy każdego roku.

"Na początek przywróciliśmy niższy wiek emerytalny, a zaraz potem zaczęliśmy podnosić świadczenia emerytalne" - podkreśla Mateusz Morawiecki.

Premier twierdzi, że osoby starsze nie powinny wybierać między zakupem leków lub jedzenia. Uważa, że taka bieda to hańba dla państwa.

"Dlatego robimy wszystko, by takie historie nigdy nie miały miejsca" - przekonuje. "To dzięki naszym działaniom przeciętna emerytura wzrosła aż o 600 zł. A to nie wszystko. Każdy senior w Polsce dostaje także 13. emeryturę".

Morawiecki, zwracając się do seniorów w liście opublikowanym na łamach "Super Expressu", mówi, ze państwo musi być aktywne i odpowiadać na potrzeby Polaków. Dlatego, choć 14 emerytura miała być rozwiązaniem jednorazowym, podyktowanym przez pandemię, zapadła decyzja o kolejnej wypłacie czternastki.

"Znieśliśmy podatek od emerytur i ustanowiliśmy waloryzację na poziomie 7 proc.- tłumaczy szef rządu. "Miarą odpowiedzialności państwa jest troska o najsłabszych" - przypomina.(PAP)

lui/ ok/