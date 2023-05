14. emerytura bez kryterium dochodowego? Posłowie PO zgłosili poprawki

Wyborcza licytacja trwa. Posłowie KO zgłosili poprawki do projektu o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów - 14. emeryturze, któe obejmują m.in. wykreślenie kryterium dochodowego. Tym samym projekt wrócił do komisji sejmowej.



fot. Halfpoint / / Shutterstock

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed poinformował, że rząd na trzynastą i czternastą emeryturę przeznaczył już łącznie ponad 100 mld zł. Przypomniał, że tegoroczny koszt samych czternastek to 11,6 mld zł.

Wiceszef MRiPS zapewnił, że wypłata świadczeń przez ZUS to najbardziej bezpieczne i stabilne rozwiązanie. "Możemy zagwarantować, że teraz i w przyszłości nasi emeryci będą mogli czuć się bezpiecznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych to gwarantuje" - powiedział Szwed.

Poprawki do projektu w sprawie czternastych emeryturach złożyła w imieniu Koalicji Obywatelskiej Joanna Frydrych. Posłanka wyjaśniła, że jedna z poprawek dotyczy zniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pełnej kwoty świadczenia. "Jest to niekonstytucyjny zapis. Kryterium to wzbudziło nawet zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich, dlatego należy usunąć z obrotu prawnego ten zapis o kryterium świadczenia i w tym zakresie złożę poprawki" - zapowiedziała Frydrych.

Kolejna poprawka zgłoszona przez posłankę KO dotyczy zmiany finansowania czternastych emerytur. Zdaniem Frydrych środki na ten cel nie powinny pochodzić z Funduszu Solidarnościowego przeznaczonego na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

"Znowu oszukujecie i osoby z niepełnosprawnościami i Polaków. Fundusz Solidarnościowy nie jest ujęty w budżecie państwa i wypłata następuje poza nim. Dla zachowania jasności i transparentności oraz dla zachowania celu Funduszu Solidarnościowego składam poprawkę" - powiedziała Frydrych.

W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt został ponownie skierowany do Komisji Polityki Senioralnej i Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Wspólne posiedzenie komisji zaplanowano na godz. 14.

Głosowanie nad uchwaleniem ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów będzie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Sejmu, czyli w piątek o godz. 17.

Zgodnie z projektem 14. emerytura będzie osobom uprawnionym przysługiwać w wysokości: kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł; kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.

W projekcie przewidziano możliwość określenia wyższej kwoty 14. emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do dnia 31 października danego roku, poprzez rozporządzenie, będzie mogła określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż kwota najniższej emerytury. Zaproponowano też, by kwota 14. emerytury wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa, niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane. (PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ agz/