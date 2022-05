14. emerytura będzie wypłacona na przełomie sierpnia i września

fot. vivooo / / Shutterstock

Zgodnie z rządową autopoprawką czternasta emerytura będzie wypłacana od 25 sierpnia do 20 września 2022 r. Przesunięcie terminu uzasadniono koniecznością dostosowania systemów informatycznych ZUS i KRUS. Aby otrzymać czternastkę, nie będzie trzeba składać wniosków.

W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym, czyli czternastej emeryturze. Według szacunków ministerstwa w tym roku świadczenie trafi do ok. 9 mln osób. Koszt wypłaty czternastek wyniesie około 11,4 mld zł.

W pierwotnej wersji projektu założono, że czternasta emerytura będzie wypłacana z urzędu – czyli bez konieczności składania wniosku – wraz ze świadczeniem wypłacanym w sierpniu (z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r.).

Rząd wprowadził do projektu autopoprawkę, w której zaproponowano przesunięcie terminu pierwszej płatności czternastej emerytury na ostatni termin wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS i KRUS, przypadający w sierpniu, czyli na 25 sierpnia 2022 r. Uzasadniono to koniecznością dostosowania systemów informatycznych ZUS i KRUS do przeprowadzenia wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.

Zgodnie z wprowadzoną autopoprawką czternaste emerytury będą wypłacane od 25 sierpnia do 20 września 2022 r.

W związku z wprowadzeniem autopoprawki czternastą emeryturę zyskają również osoby, które nabędą świadczenia do 24 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z projektem świadczenie w wysokości najniższej emerytury otrzymaliby emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł.

W przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przekracza 2,9 tys. zł, dodatkowe świadczenie byłoby wypłacone w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł.

Jeżeli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł, świadczenie nie będzie przyznawane. W projekcie ustawy zaproponowano bowiem, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł.

Czternasta emerytura była jednorazowo wypłacona w 2021 r. Jesienią ub.r. dodatkowe świadczenie otrzymało ok. 9,1 mln osób, z czego 7,9 mln w pełnej wysokości (równe minimalnej emeryturze). (PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

