14 czerwca 2018 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Już dziś rozpoczynają się XXI mistrzostwa świata w piłce nożnej. Sprawdź, co wiesz o mundialu w naszym quizie.

Polityka pieniężna. Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) podjął decyzję o podniesieniu stopy funduszy federalnych o 25 punktów bazowych. Ponadto FOMC podwyższył perspektywę liczby podwyżek stóp w tym roku do co najmniej czterech, co uzasadnia spadającym bezrobociem oraz faktem, że inflacja przebije cel szybciej niż pierwotnie zakładano. Więcej…

Mundial. Gospodarcze skutki organizacji mistrzostw świata w piłce nożnej są zazwyczaj negatywne. Czy zatem Rosję czeka gospodarcza katastrofa podobna do tej, jaka nastąpiła po igrzyskach w Soczi? - zastanawia się Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl

Energa – Spółka oszacowała na minus 16 mln zł wpływ na wynik, jaki będzie mieć oddalenie przez Sąd Arbitrażowy przy KIG powództwa spółki zależnej w trzech postępowaniach o ustalenie nieważności umów sprzedaży zielonych certyfikatów. Więcej na pb.pl

PGE. Na wczorajszym spotkaniu z PGE chiński fundusz skrytykował cenę w wezwaniu na akcje Polenergii. Więcej na pb.pl

Altus TFI, akcjonariusz Dębicy chce, by nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki zdecydowało o określeniu warunków nowej polityki dywidendowej spółki na lata 2018-2020 oraz upoważniło zarząd do nabycia maksymalnie 2.567.838 akcji. Więcej...

ING. Bank przegrał proces z frankowcami. Z ustnego uzasadnienia wynika, że sąd unieważnił umowę kredytową. Ciekawy precedens. Więcej…

Cyfrowy Polsat. Kurs Cyfrowego Polsatu zanurkował po wystawieniu na sprzedaż pakietu akcji Heronima Ruty. Tymczasem Netia przystąpiła do umów kredytowych spółki. Więcej na pb.pl

Ciech. Turecka nawała sodowa nie zalała Europy. Dzięki ochronie środowiska skierowała się na Daleki Wschód. Polska spółka mogła więc odetchnąć, mimo wysokich cen węgla Więcej na pb.pl

PKP Cargo - ZWZ zdecydowało, że z zysku za 2017 rok kwota 7,5 mln zł trafi na kapitał zapasowy, a prawie 86,5 mln zł zostanie przeznaczone na pokrycie strat z lat ubiegłych - podała spółka w komunikacie. Więcej

Prognozy. Michał Marczak, analityk DM mBanku, znajduje argumenty za przełamaniem negatywnej tendencji w notowaniach rodzimych blue chipów. Więcej na pb.pl

LPP. Jeden z założycieli LPP i jej prezes Marek Piechocki poinformował w środę, że przeniesie posiadane przez siebie akcje spółki do prywatnej fundacji Semper Simul. Chce, by fundacja miała zapisane, że LPP będzie wypłacać „minimalną dywidendę”. Więcej…

LPP - Prezes i główny akcjonariusz LPP Marek Piechocki uważa, że akcje spółki są obecnie przewartościowane. Więcej...

USA – Fed zdołował Wall Street

Polska – CD Projekt zdominował sesję

10:00 Polska: Inflacja CPI, fin. Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,5% mdm oraz 1,6% rdr. Prognoza: 0,1% mdm oraz 1,7% rdr.

Po sezonie wyników czas na sezon WZA i dywidendy. Więcej w Kalendarium Bankier.pl

Dziś na dwudniowym posiedzeniu zbiera się Sejm, który zajmie się projektem noweli Kodeksu wyborczego; zakłada on zdjęcie z komisji wyborczych obowiązku nagrywania i transmisji ich prac. Sejm rozpatrzy też projekt nowego Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywanego też Konstytucją dla nauki lub ustawą 2.0. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rekomenduje przyjęcie projektu wraz ze 160 poprawkami (głównie rządowymi). Od Narodowego Kongresu Nauki, który odbył się we wrześniu 2017 r., na którym wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oficjalnie przedstawił pełną wersję propozycji, projekt przeszedł już trzy tury poprawek.

Dziś zbierze się sejmowa komisja śledcza ds. Amber Gold. Po godz. 9 podczas posiedzenia niejawnego ma podsumować przesłuchania świadków w wątku dot. służb specjalnych, Policji i Biura Ochrony Rządu. Członkowie komisji mają dyskutować m.in. o ewentualnych zawiadomieniach do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

Dzisiaj komisja weryfikacyjna przeprowadzi niejawne posiedzenie ws. reprywatyzacji kamienicy przy Lutosławskiego 9. Decyzja ws. nieruchomości zostanie ogłoszona w innym terminie. Ze zgromadzonego przez komisję weryfikacyjną materiału w sprawie ul. Lutosławskiego 9 wynika, że kamienica została zburzona w trakcie działań wojennych. Po wojnie została odbudowana i zmodernizowana ze środków publicznych. M.st. Warszawa oddało ją wskutek decyzji reprywatyzacyjnej w 2013 roku.

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się głosowanie nad przyjętym przez komisję transportu PE w ubiegłym tygodniu korzystnym dla Polski stanowiskiem w sprawie przewoźników drogowych. Jeśli zostanie ono poparte przez większość europosłów, stanie się oficjalnym mandatem PE w negocjacjach z krajami członkowskimi.

W stałym przedstawicielstwie RP w Brukseli odbędzie się debata na temat propozycji KE dotyczącej przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Wezmą w niej udział prof. Andrzej Babuchowski (prezes Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego, były wiceminister rolnictwa) oraz Yves Madre (współzałożyciel Farm Europe, były doradca komisarza ds. rolnictwa).

211 lat temu armia Cesarstwa Rosyjskiego przegrała bitwę pod Frydlandem niedaleko Królewca; zwycięzcami były oddziały francuskie dowodzone przez Napoleona; po bitwie car Aleksander I podpisał traktat pokojowy w Tylży, którego skutkiem było utworzenie Księstwa Warszawskiego.

173 lata temu otwarto pierwszy odcinek Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej pomiędzy Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim.

31 lat temu w Essen w Niemczech zmarł Stanisław Bareja, reżyser filmowy, autor komedii "Miś", "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz", "Poszukiwana, poszukiwany" oraz serialu "Alternatywy 4".

Informacje zebrał: Kamil Zatoński

