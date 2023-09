137 mld zł na obronnośc w 2024 roku. Prezydent przedstawił dane

To ponad 4 proc. naszego PKB. Nie ma takiej ceny, której nie warto zapłacić za to, by Polska była wolna, suwerenna, niepodległa, a Polacy mogli żyć bezpiecznie - powiedział we wtorek w Kielcach prezydent Andrzej Duda.

Na otwarciu 31. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, prezydent podkreślił, że kieleckie targi przyczyniają się do wzmocnienia potencjału polskiej armii i zakupów nowoczesnego sprzętu.

"Dzisiaj, kiedy widzimy rodzące się niebezpieczeństwo za naszą wschodnią granicą, kiedy widzimy odradzający się imperializm (...), wiemy doskonale o tym - nauczyła nas tego historia i doświadczenie - że nie ma takiej ceny, której nie warto zapłacić za to, by Polska była wolna, suwerenna, niepodległa, a Polacy mogli żyć bezpiecznie" - powiedział prezydent, dodając, że aby polski żołnierz nie musiał walczyć, musi być znakomicie uzbrojony.

Andrzej Duda zaznaczył, że w przyszłym roku planowane jest wydanie 137 mld zł na obronność. "To jest kwota, która robi wrażenie na całym świecie, to jest ponad cztery procent naszego PKB" - powiedział prezydent, dodając, że tak duże nakłady na obronność pozwalają na dynamiczną modernizację polskiej armii, w wielu sektorach jednocześnie.

