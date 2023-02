13. emerytura. Podano datę wypłat świadczenia

13. emerytura będzie wypłacana w kwietniu, czyli tak jak zostało to zaplanowane - poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

/ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Rzecznik rządu został zapytany w Polsat News o wypowiedź premiera Mateusza Morawieckie, który powiedział w poniedziałek, że 13. emerytura będzie "wypłacana w maju, czerwcu".

"Będzie wypłacana w kwietniu. To było przejęzyczenie pana premiera. Uspokajam, zgodnie z przepisami ustawy będzie to wypłacone tak, jak było zaplanowane, czyli pierwsze wypłaty są od kwietnia" - powiedział Müller.

Był też pytany o odniesienia według których Marek Wesoły ma zostać wiceministrem aktywów państwowych odpowiedzialnym za przemysł górniczy i hutniczy. "Nie wiem, nie mam takiej informacji ze strony premiera na ten moment. Ale dzisiaj jest posiedzenie rządu, więc pewnie będzie wiadomo" - powiedział rzecznik rządu.

Został też zapytany o import rosyjskiej ropy. "My, gdy objęliśmy rządy zbudowaliśmy gazociąg Baltic Pipe oraz od tego momentu zmniejszaliśmy dostawy ropy z Rosji. W momencie, gdy wybuchła wojna apelowaliśmy i wdrażaliśmy najdalej idące sankcje z UE" - odpowiedział Müller.

Jak dodał, kontrakty z Rosją na ropę można by zerwać, gdyby UE przyjęła w całości sankcje tak, jak chciał tego rząd PiS. "Jeżeli nie ma sankcji to Polska jest zobowiązana zapłacić za te kontrakty, które były podpisane. Więc byśmy płacili i nie otrzymywali ropy. (...) Winą UE jest to, że od razu nie podjęto decyzji o sankcjach, bo inaczej nie ma podstawy prawnej aby nie realizować kontraktów" - powiedział.

PKN Orlen poinformował w sobotę PAP, że nie otrzymuje dostaw ropy naftowej z Rosji. Dostawy rurociągiem Przyjaźń do Polski zostały wstrzymane przez stronę rosyjską.

Politycy PO krytykowali rząd w ostatnich dniach w mediach społecznościowych za import rosyjskiego surowca.

autor: Mateusz Mikowski