126 mandatów za koronaparty na Downing Street

We Włoszech coraz więcej apeli o zniesienie obowiązku maseczek w szkołach

We Włoszech politycy, lekarze, eksperci i rodziny apelują do Ministerstwa Zdrowia o zniesienie wymogu noszenia maseczek w szkołach. Ma on obowiązywać do końca roku szkolnego w czerwcu. W upale, jaki panuje, maseczki mogą stać się wylęgarniami mikrobów - to jeden z przytaczanych w dyskusji argumentów.