12 tys. zł na dziecko. Rodzinny kapitał opiekuńczy najpopularniejszy Mazowszu

fot. Halfpoint / / Shutterstock

Mazowieckie, wielkopolskie oraz śląskie – to województwa, w których do tej pory złożono najwięcej wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Wnioski do ZUS można składać tylko drogą elektroniczną: przez PUE ZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczną.

Według danych ZUS, od soboty rodzice i opiekunowie złożyli ponad 150 tys. wniosków o RKO.

Nowe świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. W ramach RKO rodzice małych dzieci otrzymają maksymalnie 12 tys. zł. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane.

"W ciągu pierwszych trzech dni rodzice złożyli wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy na ok. 30 proc. dzieci, na które powinni wnioskować w styczniu. Wniosek jest intuicyjny, a sama procedura szybka" – wskazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zaznaczyła, że elektroniczna droga składania wniosków została przetestowana w ramach programu "Dobry start".

Szefowa MRiPS podkreśliła, że rodzinny kapitał opiekuńczy to "kolejne wsparcie, kolejna inwestycja w rodzinę". "Młodzi Polacy chcą zakładać rodziny, chcą by rodziły się dzieci, potrzebne im są jednak odpowiednie warunki. Wspieramy ich w tych dążeniach" – dodała minister.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska przypomniała, że wnioski o świadczenie można składać tylko za pomocą PUE ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@atia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

"W czasie pierwszej doby wpłynęło ponad 100 tys. wniosków. Widzimy, że zainteresowanie tym świadczeniem na rzecz rodziny jest ogromne. Z naszych szacunków wynika, że w styczniu do ZUS może wpłynąć nawet 400 tys. wniosków. Najwięcej z nich wpłynęło w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, śląskim, małopolskim dolnośląskim oraz pomorskim" - poinformowała szefowa ZUS.

Zwróciła uwagę, że pracownicy Zakładu będą pomagać przy składaniu elektronicznych wniosków zarówno o RKO jak i 500 plus. Klienci - dodała - mogą także szukać informacji o programie na stronie internetowej ZUS, zadzwonić na specjalną infolinię 22 290 55 00, napisać maila cot@zus.pl, lub umówić się na e-wizytę.

ZUS zapewnił, że przeciwdziałając wykluczeniu cyfrowemu niektórych obywateli, podobnie jak przy realizacji programu "Dobry Start" w bieżącym roku, zwiększy dostępność dla swoich klientów o mobilne punkty rozlokowane w placówkach jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej i KRUS.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ mhr/